Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 20 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 564 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo don Agustín no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para dar un peligroso consejo a Tasio. Todo ello mientras Damián y Gabriel tienen un tenso enfrentamiento con Brossard como consecuencia de su decisión sobre la fábrica.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo, en un momento dado, Begoña y Eduardo se animan a compartir confidencias. Todo ello mientras Gabriel se arma de valor a la hora de increpar a Begoña, y todo como consecuencia, precisamente, de su relación con Eduardo. Por si fuera poco, Fina se siente al límite, hasta tal punto que sufre un preocupante ataque de ansiedad al recordar a Santiago. Es algo que, desde luego y a pesar del tiempo, es incapaz de evitar que suceda.

¿Qué sucede en el capítulo 564 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 21 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Mabel confiesa a su madre todos los detalles de su relación con Salva. Este, por su parte, no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para revelar algo profundamente importante a su novia.

Por si fuera poco, Andrés no ha tenido reparos a la hora de obligar a Gabriel a dar la cara frente a los trabajadores, mientras que la Guardia Civil no duda en interrogar a Álvaro por el robo de camiones. Marta, por su parte, ha dejado completamente sin palabras a Claudia con una propuesta de lo más inesperada.

Lejos de que todo quede ahí, Damián no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una confesión a Pablo. ¿En qué consiste, exactamente? En que él provocó la muerte de Gervasio. Algo que va a marcar un antes y un después en muchos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.