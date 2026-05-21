El público de Cannes 2026 dicta sentencia sobre ‘La bola negra’ de los Javis

Este jueves 21 de mayo se ha estrenado en el Festival de Cannes 2026 La bola negra, la esperadísima película de Javier Ambrossi y Javier Calvo (Los Javis) protagonizada por el músico Guitarricadelafuente, que aborda la vida de Federico García Lorca y conecta con la obra homónima que el autor nunca terminó. Los cineastas han entrado en el Grand Théâtre Lumière acompañados de gran parte del elenco de la cinta, entre ellos Penélope Cruz, Miguel Bernardeau, Carlos González y Lola Dueñas.

La bola negra es una de las películas españolas más esperadas del año. Producida por Movistar, supone la segunda cinta de Los Javis para el cine después de La Llamada.

Con un elenco cargado de estrellas y con García Lorca como punto de partida, La bola negra se presenta en Cannes como una de las grandes favoritas del certamen.

«Estamos muy honrados de formar parte de la Sección Oficial del Festival de Cannes con una película que representa los valores en los que creemos y con un casting y un equipo maravillosos. Esta noche es un sueño y estamos muy agradecidos. Esta es una noche mágica», han dicho Javier Ambrossi y Javier Calvoantes del estreno.

La bola negra llegará a los cines españoles el 2 de octubre de 2026 de la mano de Elástica. Tras su recorrido en salas, la película se estrenará en exclusiva en Movistar Plus. La bola negra es una producción de Movistar Plus y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte y con la participación de Atresmedia. Goodfellas se encargará de las ventas internacionales.

Españoles en Cannes

Este está siendo un año histórico para el cine español en el Festival de Cannes, puesto que son tres las películas patrias que luchan por la Palma de Oro en competición oficial.

El sábado pasado, el director Rodrigo Sorogoyen, que ya compitió en el certamen francés con As Bestas, presentó El ser querido con el aval de Javier Bardem y Victoria Luengo, que interpretan a un director de cine y su hija, una actriz frustrada. Ambos se unen en un proyecto después de años sin mantener contacto. Como de costumbre, Sorogoyen ha trabajado en equipo con Isabel Peña para escribir el guion. Con El ser querido, Victoria Luengo es la primera actriz española que compite en Cannes con dos trabajos en una misma edición, ya que también está dentro del casting de Amarga Navidad que se estrenó el martes 19 de mayo.

Pedro Almodóvar presentó su última película acompañado Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Quim Gutiérrez y Milena Smit, Nieves Álvarez, Rossy de Palma y Amaia Romero.

El ser querido tuvo una buena acogida por parte de la prensa especializada y recibió 7 minutos de aplausos, mientras que Amarga Navidad recibió 8 minitos de ovación.