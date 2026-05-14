Los expertos instan a poner una botella de plástico con cerveza, ajo o café en el jardín por esta razón

Con la llegada del buen tiempo y el aumento de las temperaturas, muchas personas aprovechan para dedicar más tiempo al cuidado del jardín. Sin embargo, junto al crecimiento de flores, hierbas aromáticas y plantas ornamentales, también aparecen visitantes poco deseados como insectos, babosas y caracoles. Aunque la presencia de estos animales puede indicar que existe un buen equilibrio ecológico, algunos de ellos pueden convertirse en un problema para las plantas. Los caracoles, por ejemplo, se alimentan de hojas, brotes tiernos, flores y frutos, razón por la cual es de especial interés conocer este truco que consiste en colocar una botella de plástico con cerveza, ajo o café en el jardín.

La cerveza actúa como una trampa gracias a su olor fermentado, que resulta muy atractivo para los caracoles y babosas. El ajo, por su parte, libera compuestos sulfurados y un aroma intenso que puede resultar desagradable para estos moluscos. En cuanto al café, su textura y ciertos compuestos son irritantes para el desplazamiento de los caracoles sobre la tierra. Se trata de un remedio casero que se ha hecho viral en redes sociales porque permite controlar la presencia de caracoles sin necesidad de utilizar productos químicos.

El truco de la botella para mantener a los caracoles alejados del jardín

Los caracoles suelen convertirse en uno de los principales problemas en jardines y huertos, especialmente durante los meses más cálidos del año. Se alimentan de hojas, brotes tiernos, flores y frutos, provocando daños que pueden ser especialmente graves en plantas jóvenes. Su presencia es relativamente fácil de detectar por los agujeros irregulares en las hojas y por los característicos rastros brillantes de baba que dejan sobre la tierra y la vegetación.

Una de las soluciones caseras más populares consiste en fabricar una trampa utilizando una botella de plástico con cerveza en su interior y colocarla en el jardín. El olor fermentado de esta bebida atrae a los caracoles, que terminan acercándose y cayendo dentro del recipiente. También se pueden utilizar una mezcla de agua con azúcar o levadura, aunque la cerveza suele ser la opción más efectiva por su aroma intenso.

Para elaborar esta trampa casera, basta con cortar una botella de plástico por la mitad o utilizar un pequeño cubo. Después se añade cerveza en el fondo y se coloca el recipiente cerca de las zonas más afectadas del jardín o huerto. Conviene revisar la trampa cada dos o tres días, retirar los caracoles atrapados y renovar el líquido.

Asimismo, existen barreras naturales que ayudan a dificultar el paso de los caracoles. Los posos de café frescos son uno de los remedios más conocidos, ya que su textura y ciertos compuestos pueden resultar molestos para estos moluscos. El ajo también se utiliza como repelente natural. Cuando se corta o machaca, libera alicina, una sustancia con un olor intenso que puede desorientar y ahuyentar a los caracoles. Se puede colocar ajo troceado alrededor de las plantas o preparar una infusión con agua para pulverizar las hojas.

Flores y plantas

Por otro lado, existen flores, hierbas y verduras que actúan como barreras frente a estos moluscos.

Entre las flores ornamentales más recomendadas destacan los geranios, muy valorados no sólo por su resistencia, sino también porque los caracoles suelen evitarlos. Por su parte, las grullas balcánicas resultan poco atractivas para estos animales debido a la textura de sus hojas y a su olor característico. Otras opciones interesantes son el espolón japonés, el bígaro pequeño, la bergenia o la tuna roja marrón, especies que además aportan color y cobertura vegetal al jardín.

También hay varias hierbas contienen aceites esenciales intensos que los caracoles prefieren evitar. La lavanda, el romero y el orégano son algunos de los ejemplos más conocidos, ya que su aroma como repelentes naturales. El ajo silvestre también destaca por su capacidad para alejar estos moluscos, mientras que otras hierbas como la menta, el cilantro, el tomillo o la salvia crean una barrera protectora alrededor de las plantas más vulnerables.

Consejos adicionales

Los caracoles se distinguen de las babosas por una diferencia biológica fundamental: los primeros siempre presentan una concha, independientemente de su tamaño o especie. En cambio, las babosas carecen de concha, lo que condiciona su comportamiento y hábitat.

Vigilar las zonas sombrías y húmedas del huerto o jardín es clave, ya que las babosas y los caracoles tienden a refugiarse en estos espacios para protegerse del calor y depositar sus huevos. Por ello, durante los periodos de mayor actividad es recomendable revisar con frecuencia estos lugares.

Según los expertos, conviene evitar el exceso de riego, sobre todo durante la noche, para reducir la presencia de caracoles y babosas, ya que la humedad favorece su actividad. Si se mantiene el suelo demasiado húmedo en las horas nocturnas, se crean condiciones ideales para que estos moluscos se desplacen y se alimenten.