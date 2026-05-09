Ni geranios ni petunias: las 15 plantas de exterior que dan color a tu terraza, son resistentes al calor y muy fáciles de cuidar

Las plantas forman parte esencial de nuestro entorno, y hay varias especies que destacan por ser las mejores para tener en la terraza y en el jardín durante la primavera, cada una de las cuales tiene características únicas que las hacen especiales. Más allá de su valor estético, aportan beneficios ambientales, mejoran la calidad del aire, regulan la temperatura y contribuyen al bienestar emocional. Algunas plantas de exterior destacan por su capacidad de soportar tanto el frío como el calor, mientras que otras requieren condiciones más específicas para desarrollarse correctamente.

Esta diversidad permite crear jardines muy variados, equilibrados y adaptados a diferentes entornos. Respecto al cuidado, no sólo implica su riego o exposición a la luz del sol, sino también conocer sus necesidades particulares de suelo, poda y nutrientes. En este contexto, es fundamental conocer las características y cuidados de distintas plantas de exterior para elegir las más adecuadas para la terraza durante esta época del año.

Las mejores plantas de exterior para la terraza

#plantcare #plantasdecasa #plantasdeinterior #plantslovers #plantasnaturales #plantasdeexterior #ypikue ♬ sonido original – Ypikue @ypikue Regar una vez a la semana es un error 💦❌ Si riegas tus plantas una vez a la semana como rutina, siento decirte que estás cometiendo uno de los errores que más plantas se ha cargado. 🪴 Cada planta necesita agua a un ritmo distinto. Y no solo depende de la planta… También influye: 👉 La luz que recibe 👉 El tipo de maceta 👉 El sustrato 👉 La época del año… 📅 Pero claro, tú vas a tu calendario semanal, y piensas… “Hoy es día de regar” ❌ Y lo haces por inercia y sin entender si la planta lo necesita o no. Ahí es cuando empieza el problema: 👉 Hojas amarillas 👉 Raíces podridas… 👉 Y tú sin saber muy bien por qué. Y a lo mejor no te pasa ahora, pero te pasa en los cambios de estación o después de trasplantar. El problema es el mismo. ✅ Si quieres evitar ese bucle, he creado una guía para que aprendas a reconocer las señales si una planta necesita agua… o si la estás regando de más. Comenta RIEGO y te la mando gratis por privado ✍️⬇️ (pero hazlo por IG, que por aquí no me deja) #planttips

El acebo se caracteriza por sus hojas verdes brillantes y frutos rojos intensos que destacan en invierno. En cuanto a sus cuidados, se adapta bien a climas fríos o de montaña, resiste heladas y es mejor evitar la luz solar directa, manteniendo el suelo ligeramente húmedo.

Por otro lado, la lavanda es una planta aromática con flores violetas en forma de espiga. Crece en climas secos o templados y necesita podas regulares, además de una buena exposición a la luz solar.

Asimismo, el jazmín es un arbusto pequeño con flores blancas muy fragantes. Prefiere el pleno sol, protección contra vientos fuertes y riegos frecuentes en verano, aproximadamente cada dos días.

En el caso del ciruelo, se trata de un árbol frutal que produce ciruelas al final del verano. Aunque resiste el frío, no soporta heladas extremas y requiere riego abundante junto con podas regulares.

De igual manera, el hibisco es una planta con flores vistosas y propiedades medicinales. Necesita riego abundante en verano y un suelo bien drenado para evitar el encharcamiento.

Por su parte, la buganvilla es una enredadera de rápido crecimiento que puede superar los 10 metros de altura. Requiere zonas soleadas, riego frecuente en verano y estructuras de soporte para desarrollarse.

Además, la adelfa es un arbusto muy resistente con flores de colores variados. Tolera tanto el frío como el calor, aunque necesita podas regulares, riego moderado y suelos bien drenados.

Del mismo modo, el clavel es una planta herbácea con flores fragantes y coloridas. Necesita mucha luz, riego constante y suelos con buen drenaje.

Por otro lado, la eugenia es un arbusto compacto que puede alcanzar hasta cinco metros de altura. En verano requiere riego frecuente, podas a finales de invierno y abonado regular.

Asimismo, la fotinia es un arbusto perenne de origen asiático con hojas rojizas en primavera. Necesita mucha luz, riego moderado y buena ventilación, evitando el calor extremo.

En el caso del ciclamen, es una planta con flores rosadas que florece en invierno en condiciones suaves. Debe situarse en lugares frescos, con luz indirecta y riego moderado.

Por su parte, la margarita es una planta herbácea y perenne que aporta un aspecto decorativo sencillo. Requiere riegos regulares en verano y más espaciados en invierno.

Además, el lirio azul es una planta resistente que se adapta a climas cálidos y fríos. Necesita suelos ricos en nutrientes y es conocida por ayudar a repeler insectos.

Finalmente, la palmera excelsa es una de las mejores plantas de exterior, muy resistente tanto al frío como al calor. Necesita espacios amplios, pleno sol y riegos moderados para crecer correctamente, según Río Negro.