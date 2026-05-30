La reflexión de Marie Curie, física, sobre los problemas: «Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido»
La célebre frase de la doble premio Nobel, Marie Curie, se vuelve a viralizar por su mensaje anteporal
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Más de un siglo después, las palabras de Marie Curie siguen resonando con bastante fuerza. Su reflexión sobre el miedo y el conocimiento se ha convertido en una de las citas más compartidas, especialmente en estos tiempos de tanta incertidumbre.
Una frase que atraviesa generaciones
«Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido». Esta es una de las frases más conocidas de la doble premio Nobel, Marie Curie, considerada una de las científicas más influyentes de la historia.
La cita, que se completa con «ahora es el momento de comprender más para temer menos», resume de manera perfecta una idea sencilla pero bastante profunda: el miedo nace, muchas veces, por el desconocimiento.
Lejos de ser una reflexión filosófica, esta idea está directamente vinculada con la forma de Curie de entender tanto la ciencia como la vida.
El miedo nace de no entender
Expertos coinciden en que Marie Curie relacionaba el miedo con la falta de entendimiento. Cuando una situación resulta desconocida o incierta para el ser humano, la mente tiende a exagerar los riesgos, generando una mayor inseguridad.
Por el contrario, el conocimiento actúa como una herramienta para reducir el miedo. Comprender lo que ocurre, ya sea en la vida o en la ciencia, permite tomar decisiones más racionales y mucho menos impulsivas.
Incluso se piensa que esta famosa frase refleja muy bien su filosofía personal, que consistía en investigar, analizar y entender antes de tener miedo o juzgar.
Un mensaje más vivo que nunca
Hoy, en un mundo marcado por la incertidumbre, la frase de Curie sigue teniendo peso. Desde el ámbito de la salud hasta la tecnología, el desconocimiento sigue siendo una de las principales fuentes de miedo en el ser humano.
Su mensaje invita a adoptar una actitud crítica y curiosa, ya que es importante informarse, aprender y comprender antes de reaccionar.