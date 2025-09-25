Muere un hombre durante el rodaje de ‘La Bola Negra’, la nueva película de Los Javis

Tragedia en el mundo de la interpretación. Un hombre de 78 años ha muerto tras precipitarse accidentalmente por unas escaleras durante el rodaje de la nueva película de Los Javis. Este trágico incidente tuvo lugar el pasado 1 de septiembre, en una zona no rehabilitada de la Universidad Pontificia de Comillas. Tres días después del terrible suceso, este hombre, vecino de La Hayuela, falleció en el Hospital Marqués de Valdecilla como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico. Una noticia verdaderamente impactante que ha marcado un gran punto de inflexión durante el rodaje de La Bola Negra, el nuevo largometraje dirigido por Javier Ambrossi y Javier Calvo. Debemos tener en cuenta que parte de esta grabación se estaba desarrollando en un set situado en zonas no rehabilitadas de la Universidad de Comillas, donde la víctima de 78 años, identificado como Enrique G., sufrió un aparatoso tropiezo.

Como no podía ser de otra manera, dada la posible gravedad del asunto, hasta ese mismo lugar se dirigió de urgencia una ambulancia para trasladarle de forma inmediata al hospital de Torrelavega. Fue allí donde los médicos comprobaron que tenía una «lesión de alta gravedad», como han podido saber los compañeros de El Correo. Fue entonces cuando decidieron trasladarle hasta el Hospital Marqués de Valdecilla para tratar de salvarle la vida, a pesar de lo complicado que tenían ese escenario. Una persona que estuvo presente en el rodaje, ha hablado con el citado medio de comunicación. De esta manera, le ha hecho saber la profunda consternación que sienten tras lo sucedido: «Nadie sabe muy bien si fue porque le dio algo o por un sencillo traspié», aseguró.

Muchos son los misterios que existen en torno a esta trágica muerte. Según ha dado a conocer la productora Los Esquiadores AIE, que contrató a este hombre como figurante, aseguró que ese mismo día del accidente, muchas personas utilizaron esas escaleras y contaban con la «iluminación necesaria, la señalización correcta, el pasamanos y hasta el ancho de los escalones requerido».

Por si fuera poco, han querido incidir en que el rodaje contaba con todos los requisitos necesarios en cuanto a prevención de riesgos se refiere. Como es de esperar, esta empresa ha hecho saber al mencionado medio de comunicación que lamentan profundamente este aparatoso accidente, que ocurrió poco después de que la víctima hiciese la prueba de vestuario y maquillaje: «Ni siquiera llegó a rodar».

Sin duda, se trata de un durísimo golpe para todo el equipo. Al fin y al cabo, nadie esperaba que un simple traspié pudiera tener unas consecuencias fatales. Estamos ante una situación que, inevitablemente, ha marcado un gran punto de inflexión en el rodaje de este nuevo proyecto de Los Javis. Descanse en paz.