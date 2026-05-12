La terraza secreta de Madrid donde sirven los cócteles más exclusivos con vistas al ‘skyline’ de la ciudad

Hay noches en Madrid que empiezan con una copa y terminan convertidas en una experiencia. En pleno corazón de Canalejas, detrás de las puertas del Four Seasons Hotel Madrid, Isa se ha consolidado como uno de esos lugares donde la ciudad parece cambiar de ritmo. No es solo un restaurante, tampoco únicamente una coctelería: es una pequeña cápsula cosmopolita donde el lujo contemporáneo se mezcla con el espíritu clandestino de los antiguos speakeasy asiáticos. Isa Restaurant & Cocktail Bar ha recuperado ahora uno de los secretos mejor guardados de Madrid: Speak Isa, su rooftop clandestino en la octava planta del Four Seasons Hotel Madrid. Un espacio efímero que regresó el pasado 10 de mayo y que, cada domingo hasta el 26 de julio, transforma la terraza en un punto de encuentro donde coctelería, música y gastronomía marcan el ritmo de la noche.

La experiencia Speak Isa

Nada más cruzar la entrada, la sensación es clara: aquí todo está pensado para seducir. El espacio, diseñado por el prestigioso estudio neoyorquino AvroKo, juega con luces tenues, texturas envolventes y detalles artísticos que transportan directamente a un universo oriental sofisticado y casi cinematográfico. Los distintos ambientes se suceden de forma orgánica: reservados íntimos, rincones de terciopelo, ilustraciones pintadas a mano y una imponente barra circular que actúa como el auténtico corazón del local. Pero los verdaderos entendidos saben que el secreto se esconde unos pasos más allá, en Himiko, la barra más exclusiva de Isa, concebida para vivir experiencias gastronómicas mucho más cercanas y personalizadas.

Porque si algo define a Isa es precisamente esa sensación de viaje constante. La carta recorre Asia sin necesidad de coger un avión. Desde sashimis delicados y tartares llenos de matices hasta dim sums al vapor o carnes y pescados cocinados a la parrilla con técnicas contemporáneas. Todo está pensado para compartir, descubrir y sorprender. El menú degustación Viaje por Asia resume perfectamente esa filosofía: una sucesión de platos que funcionan casi como pequeñas postales gastronómicas de distintos rincones del continente.

Sin embargo, en Isa la cocina comparte protagonismo con otro gran espectáculo: la coctelería. Bajo la dirección de Miguel Pérez —uno de los nombres más reconocidos de la mixología española—, la barra se ha convertido en un auténtico laboratorio creativo donde cada cóctel nace desde la precisión técnica, la estética minimalista y una complejidad inesperada. Aquí las cartas cambian constantemente y cada colección líquida tiene algo de efímero y artístico. Sakes exclusivos, whiskies japoneses y cervezas inspiradas en la cultura pop nipona completan una propuesta que ha llevado a Isa a convertirse en una referencia internacional dentro del sector, entre los que destacan nombres como Kyoto Bloom, Cherry Blossom o Tokyo Hana Punch, que no solo funcionan como bebidas, sino casi como pequeñas escenas sensoriales donde predominan las notas florales, los matices frutales y una precisión técnica impecable.

En paralelo, la experiencia se completa con una bento box diseñada en exclusiva para la terraza. Este estilo tradicional japonés, concebido como una cuidada selección de pequeños bocados presentados en un mismo conjunto, es reinterpretado por Isa desde una mirada contemporánea y vanguardista. Un formato que traslada la cocina de Isa a una selección de pequeños pases pensados para compartir, con propuestas como la gilda de O’Toro, el banbanji o el kimchi con nori crujiente. Una fórmula ágil y cuidada que acompaña la coctelería y refuerza el carácter desenfadado del concepto.

No es casualidad que el espacio acumule reconocimientos como Mejor Coctelería de Hotel en España y Portugal por Condé Nast Traveler 2024 o su presencia entre las mejores barras del mundo. Pero más allá de los premios, Isa ha conseguido algo mucho más difícil: convertirse en uno de los epicentros sociales de Madrid.

Y es precisamente ahí donde entra en juego su programación en vivo. Las cenas a cuatro manos, los guest shifts con bartenders y chefs invitados o las exclusivas masterclasses convierten cada visita en algo irrepetible. En Isa siempre está pasando algo. Una noche puede sentirse como un restaurante de autor; otra, como un club secreto en Tokio; y otra, como la fiesta más sofisticada de Madrid.

Quizá por eso resulta tan difícil definir Isa con una sola palabra. Restaurante, coctelería, espacio experiencial, punto de encuentro o refugio nocturno. La realidad es que Isa ha logrado redefinir la manera de salir en Madrid: un lugar donde la gastronomía, el diseño y la creatividad líquida se mezclan para demostrar que el verdadero lujo contemporáneo no está solo en lo que se consume, sino en todo lo que se vive alrededor.