Es oficial y el BOE lo confirma: habrá festivo el 25 y el 28 de julio en estas comunidades y esto es lo que pasa con el puente

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha confirmado dos de los festivos más esperados este verano para los ciudadanos de estas dos comunidades autónomas. Estos días festivos son el 25 y 28 de julio, generando un puente de hasta 4 días. Estos dos festivos afectan a las comunidades de Galicia y Cantabria. Esto ha disparado las búsquedas sobre planes que hacer en esas fechas y reservas hoteleras.

25 de julio, festivo en Galicia

El día 25 de julio es el Día de Santiago Apóstol, patrón de Galicia y una de las celebraciones más importantes del calendario. Aunque este año cae en sábado y eso significa que muchos trabajadores que no trabajen en fin de semana no podrán disfrutar de este festivo. Pero los que sí que trabajen ese día tendrán un día más de descanso.

A pesar de ello, Galicia espera igualmente una gran afluencia turística, debido a todos los actos y actividades que se tienen preparados. Santiago de Compostela vivirá uno de los momentos de mayor actividad del año gracias a las celebraciones religiosas, conciertos gratuitos y fuegos artificiales que se celebrarán.

Hoteles y alojamientos rurales ya anticipan altas cuotas de ocupación, en especial en Santiago, las Rías Baixas y la costa gallega. El sector hostelero considera que, aunque este festivo caiga en sábado, tanto el turismo como el impacto económico seguirán siendo muy favorables.

Cantabria también tendrá puente

En Cantabria se celebrará el martes 28 de julio el Día de las Instituciones. Esto abre las puertas a que muchos trabajadores soliciten el lunes 27 como día libre para acumular 4 días de puente.

Municipios de Cantabria que son muy turísticos, como Santander, Noja o Suances, esperan un fuerte aumento de turistas durante esos días. El sector turístico piensa que este tipo de puentes genera un gran impacto económico, especialmente en la hostelería, restauración y comercio local.

Los festivos en verano disparan el turismo

Cada vez más españoles prefieren las escapadas cortas repartidas durante julio y agosto. Los llamados puentes de verano generan un importante movimiento económico, incluso cuando los festivos coinciden con fines de semana, como es el caso de Santiago.

Según estudios, las reservas para viajes aumentan en el momento en el que el BOE hace oficiales los festivos del año. Zonas de playa, turismo rural y rutas gastronómicas son los grandes beneficiados de los puentes.