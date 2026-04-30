Marcos Llorente se enfrenta a la prensa inglesa por decir que es una «amenaza para la salud pública»

Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid, ha respondido a la prensa británica tras asegurar que es «una amenaza para la salud pública». Concretamente, el futbolista se pronuncia tras las críticas recibidas en un artículo del prestigioso diario The Telegraph, agradeciendo la difusión de su mensaje pese a todo. Además, deja claro que va a seguir creyendo y divulgando sus ideas en cuanto a su estilo y hábitos de vida, le pese a quien le pese.

«Cuanto más se critica un mensaje con sentido y con base, más lejos se llega. Sólo puedo dar las gracias por amplificarlo. No todo el mundo está en el mismo punto para entender ciertas cosas. El que sabe a dónde va, no pierde el tiempo con el ruido que encuentra en el camino. Seguimos», escribió el jugador en sus historias de Instagram con el citado texto del medio inglés de fondo.

El jugador insiste en defender ciertas teorías y su estilo de vida porque considera que lleva años estudiando todo eso, aunque multitud de expertos y científicos han salido al paso de muchas de sus reflexiones. Horas antes del partido de ida de semifinales de la Champions League entre el Atlético y el Arsenal, en Inglaterra cargaron contra él por difundir esas ideas definiéndole como «una mayor amenaza para la salud pública que para el Arsenal». En el Reino Unido varios medios le consideran «el enemigo de las autoridades sanitarias», apoyándose en declaraciones de figuras de la importancia de Javier Padilla, Secretario de Estado de Sanidad, o de otros miembros del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, quienes afirmaron que el jugador del Atleti difunde «engaños preocupantes».

Marcos Llorente y sus mensajes

Lo que más sorprende en Inglaterra es su opinión sobre la luz y el protector solar. El jugador del Atlético de Madrid ha dicho en varias veces que no recomienda usar cremas protectoras ni gafas de sol, porque considera que la exposición al sol es beneficosa para la salud. De hecho, hace unas semanas se hizo viral disfrazándose de crema solar. «Protección total contra tu biología», se leía en el disfraz del futbolista del Atlético de Madrid, que en ocasiones anteriores ya ha compartido su teoría sobre la exposición al sol y los beneficios que considera que tiene frente a utilizar bloqueadores como las cremas.

Hace unos meses, el jugador del Atlético de Madrid ya recomendaba abiertamente no utilizar gafas de sol ni protector solar: «Si eres inteligente, no te recomiendo usar gafas de sol. Si te vas a poner a mirar el sol a mediodía, póntelas. Por eso lo de inteligente. Los ojos son sensores de luz, no solo para ver: informan al cerebro de la hora real del día. Las gafas de sol bloquean y distorsionan la señal solar, desajustando el ritmo circadiano. Menos luz en los ojos es igual a menos serotonina de día y menos melatonina de noche. Esto empeora sueño, recuperación, energía y salud mitocondrial. Usarlas a diario crea más inflamación y peor tolerancia solar con el tiempo. El sol es información, no un enemigo. Nada entre el sol y tus ojos… salvo aire», decía.