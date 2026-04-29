«Marcos Llorente es una mayor amenaza para la salud pública que para el Arsenal»

Marcos Llorente está haciendo una gran temporada con el Atlético de Madrid. El futbolista es una pieza clave para Simeone y está en un gran estado de forma, pero sigue dando mucho que hablar por cuestiones extradeportivas. El jugador insiste en defender ciertas teorías y su estilo de vida porque considera que lleva años estudiando todo eso, aunque multitud de expertos y científicos han salido al paso de muchas de sus reflexiones. Ahora, horas antes del partido de ida de semifinales de la Champions League entre el Atlético y el Arsenal, en Inglaterra cargan contra él por difundir esas ideas en sus redes sociales.

A raíz del partido de hoy contra el Arsenal, el prestigioso diario The Telegraph define a Marcos Llorente como «una mayor amenaza para la salud pública que para el Arsenal». En el Reino Unido varios medios le consideran «el enemigo de las autoridades sanitarias», apoyándose en declaraciones de figuras de la importancia de Javier Padilla, Secretario de Estado de Sanidad, o de otros miembros del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, quienes afirmaron que el jugador del Atleti difunde «engaños preocupantes».

Lo que más sorprende en Inglaterra es su opinión sobre la luz y el protector solar. El jugador del Atlético de Madrid ha dicho en varias veces que no recomienda usar cremas protectoras ni gafas de sol, porque considera que la exposición al sol es beneficosa para la salud. De hecho, hace unas semanas se hizo viral disfrazándose de crema solar. «Protección total contra tu biología», se leía en el disfraz del futbolista del Atlético de Madrid, que en ocasiones anteriores ya ha compartido su teoría sobre la exposición al sol y los beneficios que considera que tiene frente a utilizar bloqueadores como las cremas.

Marcos Llorente y el sol

«Bloqueando la Vitamina D desde 1985», se leía también en el atuendo, que por la espalda tenía incluso algunas especificaciones. Sin embargo, en lugar de explicar lo que sería una crema, se trataba de las recomiendaciones que comparte Marcos Llorente con sus millones de seguidores en Instagram: «ALTERNATIVAS REALES (que tu abuela ya conocía): ponte a la sombra cuando tu cuerpo te diga ‘eh, ya vale’; exponte TODO el año, no solo 3 días en agosto; usa ropa, la original ‘protección solar de toda la vida’; empieza por la mañana y ve subiendo (no empieces a las 13:00 como un kamikaze); construye melanina progresivamente (tu protector biológico natural); come como humano, tu piel responderá mejor a la luz; hidrátate y conéctate con la naturaleza (agua + tierra = mejor adaptación)».

Hace unos meses, el jugador del Atlético de Madrid ya recomendaba abiertamente no utilizar gafas de sol ni protector solar: «Si eres inteligente, no te recomiendo usar gafas de sol. Si te vas a poner a mirar el sol a mediodía, póntelas. Por eso lo de inteligente. Los ojos son sensores de luz, no solo para ver: informan al cerebro de la hora real del día. Las gafas de sol bloquean y distorsionan la señal solar, desajustando el ritmo circadiano. Menos luz en los ojos es igual a menos serotonina de día y menos melatonina de noche. Esto empeora sueño, recuperación, energía y salud mitocondrial. Usarlas a diario crea más inflamación y peor tolerancia solar con el tiempo. El sol es información, no un enemigo. Nada entre el sol y tus ojos… salvo aire», dice.

«No, no creo en los protectores solares. Creo en un cuerpo diseñado para convivir con el sol, no para huir de él. El sol no es el problema. El problema es vivir encerrados, bajo luz artificial, con mala alimentación y luego exponerse de golpe esperando que un químico proteja. El cuerpo humano se adapta al sol cuando se expone con sentido, progresión y respeto por los ritmos naturales.

Bloquear el sol es bloquear información clave para hormonas, mitocondrias y reparación celular. Si sientes que te empiezas a quemar pues te pones a la sombra, de toda la vida. Es todo mucho más sencillo amigo», añade. En cuanto al frío, Marcos Llorente expone que «no enferma» y va más allá. «Lo que enferma es un sistema inmunológico débil y vivir encerrado. El frío es un estímulo natural. La fragilidad es moderna».