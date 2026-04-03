Marcos Llorente vuelve a liarla: se disfraza de crema solar y recomienda… ¡no utilizarla!

Nueva polémica en torno a Marcos Llorente, que ha aparecido en las redes sociales disfrazado de crema solar y recomienda no utilizarla. «Protección total contra tu biología», se lee en el disfraz del futbolista del Atlético de Madrid, que en ocasiones anteriores ya ha compartido su teoría sobre la exposición al sol y los beneficios que considera que tiene frente a utilizar bloqueadores como las cremas.

«Bloqueando la Vitamina D desde 1985», se lee también en el atuendo, que por la espalda tiene incluso algunas especificaciones. Sin embargo, en lugar de explicar lo que sería una crema, se trata de las recomiendaciones que comparte Marcos Llorente con sus millones de seguidores en Instagram: «ALTERNATIVAS REALES (que tu abuela ya conocía): ponte a la sombra cuando tu cuerpo te diga ‘eh, ya vale’; exponte TODO el año, no solo 3 días en agosto; usa ropa, la original ‘protección solar de toda la vida’; empieza por la mañana y ve subiendo (no empieces a las 13:00 como un kamikaze); construye melanina progresivamente (tu protector biológico natural); come como humano, tu piel responderá mejor a la luz; hidrátate y conéctate con la naturaleza (agua + tierra = mejor adaptación)».

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Marcos Llorente y el sol

Hace unos meses, el jugador del Atlético de Madrid ya recomendaba abiertamente no utilizar gafas de sol ni protector solar: «Si eres inteligente, no te recomiendo usar gafas de sol. Si te vas a poner a mirar el sol a mediodía, póntelas. Por eso lo de inteligente. Los ojos son sensores de luz, no solo para ver: informan al cerebro de la hora real del día. Las gafas de sol bloquean y distorsionan la señal solar, desajustando el ritmo circadiano. Menos luz en los ojos es igual a menos serotonina de día y menos melatonina de noche. Esto empeora sueño, recuperación, energía y salud mitocondrial. Usarlas a diario crea más inflamación y peor tolerancia solar con el tiempo. El sol es información, no un enemigo. Nada entre el sol y tus ojos… salvo aire», dice.

«No, no creo en los protectores solares. Creo en un cuerpo diseñado para convivir con el sol, no para huir de él. El sol no es el problema. El problema es vivir encerrados, bajo luz artificial, con mala alimentación y luego exponerse de golpe esperando que un químico proteja. El cuerpo humano se adapta al sol cuando se expone con sentido, progresión y respeto por los ritmos naturales.

Bloquear el sol es bloquear información clave para hormonas, mitocondrias y reparación celular. Si sientes que te empiezas a quemar pues te pones a la sombra, de toda la vida. Es todo mucho más sencillo amigo», añade. En cuanto al frío, Marcos Llorente expone que «no enferma» y va más allá. «Lo que enferma es un sistema inmunológico débil y vivir encerrado. El frío es un estímulo natural. La fragilidad es moderna».