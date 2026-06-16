Crean un ladrillo para cambiar la historia de las ciudades: puede reducir hasta 9 grados la temperatura en los edificios

Científicos de la Universidad de las Artes de Zúrich han patentado un nuevo invento que está a punto de cambiar las ciudades tal y como las conocemos. Estos expertos han creado un nuevo ladrillo de terracota que puede enfriar el aire gracias al impacto del sol. Este nuevo sistema ya se está probando en varias ciudades de Suiza en puntos que reciben un gran impacto del sol, como pueden ser las paradas de autobuses. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre este ladrillo que llega para cambiar la historia de las ciudades y su relación con el calor.

Blocº. Así es como han apodado al ladrillo que llega para cambiar la historia de las ciudades y cómo los grandes núcleos urbanos combaten las fuertes olas de calor. En las próximas semanas, la mayoría de los países de Europa se pondrán a cubierto para luchar contra las fuertes rachas de calor y todo hace indicar que en España se volverá a vivir otro verano de temperaturas de récord que pasarán de los 40 grados. De primeras, en la última semana de mayo y estas primeras de junio, los termómetros ya se han ido hasta los 35 grados.

Con el objetivo de poder luchar contra las fuertes rachas de calor, que se multiplican en las principales ciudades por el tráfico y la contaminación, los científicos Andrin Stocker y Luc Schweizer de la Universidad de las Artes de Zúrich han creado un nuevo sistema que es capaz de reducir la temperatura de las ciudades hasta en nueve grados. Todo tiene que ver con un ladrillo de terracota impresa en 3D que funciona similar al clásico botijo que siempre ha estado en los campos españoles conservando el agua fría ante el impacto directo del sol.

El ladrillo que combatirá las olas de calor

Blocº se basa en el método físico de la evaporación del agua para poder generar aire frío. La terracota es un material que retiene la humedad y, cuando el aire atraviesa este ladrillo, evaporará el agua y extraerá el calor del ambiente. Así que esta frescura en las calles se generará sólo a través de agua y energía solar, cumpliendo con todos los principios de eficiencia climática que desde la Unión Europea vienen dictando desde hace años.

Además, este ladrillo, que será una especie de módulo con agujeros interiores donde se lleve a cabo este proceso, incorporará una serie de ventiladores que distribuirán el aire fresco y funcionarán gracias a la energía solar. Otra de las grandes ventajas de Blocº es que no necesita de un consumo energético ni de elementos que deterioren el medio ambiente. Este sistema es 100% eficiente y además podrá bajar la temperatura de las ciudades hasta 9 grados, en el mejor de los casos.

De momento, este invento creado por los científicos de la Universidad de las Artes de Zúrich ya está siendo probado en las principales ciudades de Suiza. De momento, se está instalando en puntos importantes de las ciudades donde los termómetros registran temperaturas más altas de lo habitual, como pueden ser las paradas de autobús, parques, zonas peatonales, zonas escolares donde frecuentan niños y plazas que suelen ser habitadas por las personas mayores, que son más susceptibles a las altas temperaturas.