Adiós a las paredes llenas de agujeros: para 2026, todos los diseñadores de interiores instalarán este sistema procedente de las galerías de arte
Este 2026 llega una solución técnica para no llenar de agujeros las paredes provenientes de las galerías de arte y los museos. Un nuevo sistema de guías o raíles para cuadros que permite reorganizar toda una colección solo con un agujero en la pared. Este método nos permite despedirnos definitivamente de los taladros y parches de masilla, ya que consiste en una guía de aluminio que se instala en la parte superior de la pared.
Sistema de raíles
El concepto de este sistema nació en el siglo XIX, en la época victoriana. A mediados del siglo XX dio el salto a las galerías. Pero este 2026 se han puesto de moda en los hogares modernos que han tomado de inspiración el sistema de museos como El Prado o el Reina Sofía.
Este sistema arregla el miedo de poner un cuadro y que no te guste la disposición de este tras haber hecho un agujero en la pared. De esta guía de aluminio que se instala en la parte superior de la pared, cuelgan cables de nylon o de acero casi invisibles con ganchos deslizantes que permiten mover, añadir o cambiar la altura de las obras de la pared sin tocarlas.
Claves de la tendencia
- Flexibilidad absoluta: este sistema permite que puedas seleccionar una disposición de los cuadros sin comprometerte a que sean sus sitios para siempre debido a la marca que hace en la pared. Los ganchos del sistema también permiten modificar al milímetro la ubicación de los cuadros, algo que con un clavo es imposible.
- Estética Gallery Look: las líneas verticales de los cables aportan ritmo visual que organiza la pared, creando una ilusión óptica de que los cuadros sean de una única colección, aunque no tengan nada que ver. El hecho de despejar la base de las paredes y elevar la mirada hacia el techo donde nace el riel da la sensación de que el techo es más alto.
- Iluminación integrada: el propio riel ya lleva electricidad, por lo que no necesitas contratar a un electricista para picar la pared y poner un aplique de un cuadro.
- Sostenibilidad: no requiere de mantenimiento ninguno, ya que el riel no modifica la pared. Una vez instalas el sistema de raíles, ya te sirve para futuros cambios en la logística de decoración.
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