Adiós a las paredes llenas de agujeros: para 2026, todos los diseñadores de interiores instalarán este sistema procedente de las galerías de arte

Este 2026 llega una solución técnica para no llenar de agujeros las paredes provenientes de las galerías de arte y los museos. Un nuevo sistema de guías o raíles para cuadros que permite reorganizar toda una colección solo con un agujero en la pared. Este método nos permite despedirnos definitivamente de los taladros y parches de masilla, ya que consiste en una guía de aluminio que se instala en la parte superior de la pared.

Sistema de raíles

El concepto de este sistema nació en el siglo XIX, en la época victoriana. A mediados del siglo XX dio el salto a las galerías. Pero este 2026 se han puesto de moda en los hogares modernos que han tomado de inspiración el sistema de museos como El Prado o el Reina Sofía.

Este sistema arregla el miedo de poner un cuadro y que no te guste la disposición de este tras haber hecho un agujero en la pared. De esta guía de aluminio que se instala en la parte superior de la pared, cuelgan cables de nylon o de acero casi invisibles con ganchos deslizantes que permiten mover, añadir o cambiar la altura de las obras de la pared sin tocarlas.

Claves de la tendencia