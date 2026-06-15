Qué mesita de noche comprar en 2026: comparativa y guía de compra

Las mesitas de noche nos permiten jugar con un concepto en el que trabajan mucho los interioristas: la simetría. Colocar dos elementos similares a cierta distancia consigue equilibrar mejor el espacio y le da una apariencia más sofisticada. Y en este caso, tiene sentido hacerlo, sobre todo si vives en pareja y cada uno queréis tener vuestra propia mesita de noche con una lámpara, espacio para dejar el móvil, un libro, unas gafas y todo lo que necesitéis tener a mano.

Las tendencias en mesitas de noche para 2026 nos llevan a diseños en madera natural, mesitas flotantes para no ocupar espacio en el suelo, líneas curvas, minimalistas y un auge de la estética nórdica y japandi. Si quieres encontrar las mejores mesitas de noche de 2026, hemos recopilado las más bonitas, originales y que mejor encajan con distintas estéticas. ¡Y te ayudamos a elegir la que necesitas en casa!

Comparativa mejores mesitas de noche 2026

Mesita de Noche Sven, equilibrio entre calidez natural y carácter

La mesita de noche Sven es una de las favoritas de los clientes de Klast, pues está fabricada en madera maciza de araucaria en acabado natural. Incluye dos cajones con almacenamiento práctico, con una capacidad total de 30 kilos en su conjunto. Además, mezcla muy bien lo rústico con el toque contemporáneo gracias a los detalles en negro.

Punto fuerte : la madera maciza con vetas tiene variaciones naturales para que cada pieza sea única.

: la madera maciza con vetas tiene variaciones naturales para que cada pieza sea única. Estilo del dormitorio : ambientes nórdicos cálidos, dormitorios naturales o espacios con tonos tierra y textiles suaves.

: ambientes nórdicos cálidos, dormitorios naturales o espacios con tonos tierra y textiles suaves. Precio: 99,95€.

Mesita de Noche Rustic+, un toque artesanal a tu dormitorio

Ya nos lo adelanta su nombre: la mesita de noche Rustic+ está fabricada en madera maciza de mango con un acabado muy natural y auténtico. También tiene buena capacidad de almacenaje, en este caso con tres cajones, y tiradores metálicos en dorado envejecido que hacen esta mesita de noche de madera más sofisticada. Sin perder en ningún caso su esencia natural.

Punto fuerte : tres cajones con guías de madera para organizar mejor tus objetos personales.

: tres cajones con guías de madera para organizar mejor tus objetos personales. Estilo del dormitorio : ambientes rústicos contemporáneos, dormitorios con fibras naturales, tonos cálidos o decoraciones más mediterráneas.

: ambientes rústicos contemporáneos, dormitorios con fibras naturales, tonos cálidos o decoraciones más mediterráneas. Precio: 299,90€.

Mesita de noche Venice, crea un ambiente mediterráneo en casa

Continuamos por las mejores mesitas de noche de 2026 con el modelo Venice, que juega en un punto intermedio (no es discreta, pero tampoco exagerada). Está fabricada en madera maciza de mindi con chapa natural en un acabado arena, tres cajones y unas dimensiones compactas (46 x 37 cm).

Punto fuerte : el juego de texturas en el frontal da personalidad y la convierte en una mesita de noche moderna.

: el juego de texturas en el frontal da personalidad y la convierte en una mesita de noche moderna. Estilo del dormitorio : ideal para espacios de inspiración mediterránea, boho o ambientes naturales con luz abundante y textiles en tonos neutros.

: ideal para espacios de inspiración mediterránea, boho o ambientes naturales con luz abundante y textiles en tonos neutros. Precio: 239€.

Mesita de Noche Kullen, perfecta si crees que menos es más

La mesita de noche Kullen no destaca precisamente por el diseño, pero ese es su punto fuerte. Tiene dos cajones y un formato compacto de 35 x 59 cm que resuelve lo básico: almacenamiento en dormitorios que no van sobrados de espacio. Además, el blanco queda muy bien con cualquier estética, color y decoración.

Punto fuerte : tamaño reducido para colocarla en rincones estrechos y habitaciones pequeñas.

: tamaño reducido para colocarla en rincones estrechos y habitaciones pequeñas. Estilo del dormitorio : espacios minimalistas, dormitorios juveniles o ambientes en los que priorizas el orden.

: espacios minimalistas, dormitorios juveniles o ambientes en los que priorizas el orden. Precio: 29,99€.

Mesita de noche Helvine, la que entiende el orden como algo elegante

Si aún no sabes qué mesita de noche comprar, ficha el modelo Helvine de Kave Home, con un diseño limpio en el que cada elemento tiene una función muy clara. Para empezar, unas dimensiones de 45 x 52 cm, un cajón con apertura a presión y un espacio abierto inferior para tener lo necesario a mano.

Punto fuerte : la combinación de espacio abierto + cajón con apertura push mantiene lo imprescindible a la vista sin recargar.

: la combinación de espacio abierto + cajón con apertura push mantiene lo imprescindible a la vista sin recargar. Estilo del dormitorio : interiores contemporáneos, nórdicos o ambientes naturales con tonos suaves y materiales como la madera clara.

: interiores contemporáneos, nórdicos o ambientes naturales con tonos suaves y materiales como la madera clara. Precio: 259€.

Mesita de Noche Vinthera, orden y textura en casa

Probablemente, sea una de las mesitas de noche modernas y más originales de esta recopilación, con una estructura en madera con recubrimiento melamínico acabado en roble y una puerta frontal con rejilla de ratán sintético. Viene bien si no te gusta tener el almacenamiento a la vista y además quieres que la decoración suavice el resto del dormitorio.

Punto fuerte : la rejilla de ratán sintético aporta textura visual y ventilación, poco habitual en mesitas de noche económicas.

: la rejilla de ratán sintético aporta textura visual y ventilación, poco habitual en mesitas de noche económicas. Estilo del dormitorio : ambientes boho, mediterráneos suaves o dormitorios contemporáneos.

: ambientes boho, mediterráneos suaves o dormitorios contemporáneos. Precio: 55€.

Mesita de Noche Klaus, mejor mesita de noche compacta

Que tengas una habitación pequeña no significa que tengas que conformarte con un diseño sencillo y básico en blanco. De hecho, el modelo Klaus lo demuestra con unas dimensiones de 35 x 40 x 55 cm. Tiene un cajón con frente anacalado y un hueco abierto inferior, además de su acabado en tono madera marrón con patas elevadas de pino.

Punto fuerte : el diseño acanalado del frontal aporta profundidad visual sin ocupar espacio físico.

: el diseño acanalado del frontal aporta profundidad visual sin ocupar espacio físico. Estilo del dormitorio : interiores nórdicos suaves, dormitorios contemporáneos y espacios cálidos con madera clara y textiles neutros.

: interiores nórdicos suaves, dormitorios contemporáneos y espacios cálidos con madera clara y textiles neutros. Precio: 59€.

Mesita de Noche Krila, la más tecnológica

La mesita de noche Krila es la que más se aleja del concepto de mesita de noche convencional, porque es una mesita de noche flotante de 45 x 40 x 35 cm que se instala en la pared para liberar espacio en el suelo. Pero su punto fuerte es la tecnología: incluye una estación de carga con puertos USB e iluminación LED regulable.

Punto fuerte : es una de las mesitas de noche más modernas, desde el punto de vista de la tecnología, para no tener cables por medio ni accesorios extra.

: es una de las mesitas de noche más modernas, desde el punto de vista de la tecnología, para no tener cables por medio ni accesorios extra. Estilo del dormitorio : interiores contemporáneos y minimalistas, con una estética limpia y un ambiente despejado.

: interiores contemporáneos y minimalistas, con una estética limpia y un ambiente despejado. Precio: 189,99€.

Mesita de Noche Nels, perfecta si priorizas la funcionalidad sobre el diseño

La mesita de noche NELS es sinónimo de funcionalidad, con dos cajones, un formato compacto y un acabado en blanco que nos recuerda más a la cajonera de una oficina. No tiene problemas para aprovechar el espacio disponible, y la estructura en MDF le da una base muy ligera y suficiente para el uso diario.

Punto fuerte : formato compacto y precio bajo, así que es una de las mejores mesitas de noche si no te quieres complicar mucho.

: formato compacto y precio bajo, así que es una de las si no te quieres complicar mucho. Estilo del dormitorio : dormitorios juveniles, espacios minimalistas y segundas residencias.

: dormitorios juveniles, espacios minimalistas y segundas residencias. Precio: 29,99€.

Mesita de Noche Hegas, líneas limpias para un diseño práctico

Por último, el modelo que cierra la lista de las mejores mesitas de noche de 2026, la Hegas de Kenay Home, con líneas rectas que no podrían encajar mejor en diseños actuales. Combina un cajón espacioso con un sistema push y un hueco inferior mucho más accesible. Y el acabado en efecto madera con vetas visibles le da un punto más de diseño a una estética bastante minimalista.

Punto fuerte : sistema push y diseño sin tiradores para un frontal más despejado.

: sistema push y diseño sin tiradores para un frontal más despejado. Estilo del dormitorio : ambiente contemporáneo, dormitorios con una decoración neutra y líneas sencillas.

: ambiente contemporáneo, dormitorios con una decoración neutra y líneas sencillas. Precio: 199,90€.

Esta es la mejor mesita de noche para tus necesidades

Si has llegado hasta aquí, sabrás que para elegir entre las mejores mesitas de noche de 2026 tienes que tener muy en cuenta tus necesidades y el estilo de tu dormitorio, y no dejarte llevar solo por diseños bonitos o actuales.

Mejor mesita de noche de madera natural

Si lo tuyo son las mesitas de noche de madera con personalidad y quieres que envejezcan con carácter, estas son las mejores:

Sven

Rustic+

Mejor mesita de noche calidad-precio

Es posible tener mesitas de noche modernas con un presupuesto ajustado, y estos modelos lo confirman:

Kullen

Nels

Mejores mesitas de noche con cajones

Lo agradecerás si te gusta el almacenamiento oculto y que no se vea lo que tienes guardado.

Rustic+

Helvine

Mejor mesita de noche pequeña

Para dormitorios pequeños o con poco espacio, estas son las mejores mesitas de noche pequeñas:

Kullen

Klaus

Todo lo que tienes que saber para comprar una mesita de noche en 2026

Lo primero que tienes que saber es que las mesitas de noche son muebles que tienen un papel protagonista en tu dormitorio, participan en la armonía de la que hablábamos al principio de este artículo y también deben ser funcionales. Toma nota de estos consejos:

Elige bien los materiales : madera maciza (más duradera y con presencia), chapa natural (mejor equilibrio entre la estética y el precio), MDF (versátil y más barata), la melamina (resistente y fácil de mantener) o combinaciones con metal.

: madera maciza (más duradera y con presencia), chapa natural (mejor equilibrio entre la estética y el precio), MDF (versátil y más barata), la melamina (resistente y fácil de mantener) o combinaciones con metal. Capacidad de almacenamiento : no todos necesitamos lo mismo, así que encontrarás mesitas de noche con cajones , sin ellos, con puerta o huecos abiertos.

: no todos necesitamos lo mismo, así que encontrarás , sin ellos, con puerta o huecos abiertos. Dimensiones : depende del espacio que tengas disponible en el dormitorio. Lo más habitual es elegir mesitas de noche de entre 40 y 50 cm.

: depende del espacio que tengas disponible en el dormitorio. Lo más habitual es elegir mesitas de noche de entre 40 y 50 cm. Estilo decorativo : es una cuestión que depende bastante de la decoración de tu dormitorio (nórdico, moderno, japandi, rústico, industrial).

: es una cuestión que depende bastante de la decoración de tu dormitorio (nórdico, moderno, japandi, rústico, industrial). Instalación : puede ir colocada directamente en el suelo o ser una mesita de noche flotante.

: puede ir colocada directamente en el suelo o ser una mesita de noche flotante. Presupuesto: buena parte de las mesitas de noche estándar tienen un precio de entre 100€ y 250€. Por encima y por debajo de esa cifra puedes encontrar opciones más económicas o con calidad premium.

Preguntas frecuentes sobre mesitas de noche

¿Qué mesita de noche es mejor para un dormitorio pequeño?

Las más recomendables son las mesitas de noche pequeñas, como Kulle o Klaus, ya que aprovechan mejor el espacio sin saturar.

¿Merece la pena una mesita de noche flotante?

Sí, sobre todo si no tienes mucho espacio en el suelo o directamente quieres facilitar la limpieza.

¿Son mejores las mesitas de noche de madera maciza?

Depende. Son más duraderas y estéticas, pero también más caras. Así que, si quieres invertir a largo plazo en un modelo de mejor calidad, sí que compensan.

¿Cuántos cajones necesitas en una buena mesita de noche?

Tampoco hay una única respuesta. Dos cajones suelen ser lo más equilibrado, pero depende mucho del almacenamiento que necesites y de tus gustos.

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