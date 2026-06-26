Los científicos no dan crédito: la misma lava del volcán de La Palma que arrasó la isla en 2021 ha creado un mundo subterráneo donde ya viven criaturas que nadie había visto antes

La lava del volcán que arrasó la isla de La Palma en 2021 está creando un nuevo mundo subterráneo. La revista científica Environmental Microbiome ha publicado una investigación realizada por científicos nacionales e internacionales en la que ha avisado de la llegada de las primeras comunidades microbianas que ya habitan en los tubos de lava que se formaron tras la erupción del Tajogaite. Los expertos también han informado que la práctica realizada en La Palma también puede servir en futuros estudios que se realicen en Marte.

El pasado 19 de septiembre, el volcán de Tajogaite, situado en la zona de la Montaña Rajada, entró en erupción y durante 85 días su lava se esparció por toda la isla de La Palma, arrasando con todo en uno de los mayores desastres naturales de la historia de nuestro país. El 13 de diciembre del mismo año se detuvo la erupción, que fue la más larga de la historia de la isla y la tercera registrada dentro del archipiélago. Ahora, varios años después, un grupo de científicos españoles e internacionales ha descubierto nueva vida en los tubos de lava que dejó la erupción del volcán.

Esta investigación internacional ha contado con especialistas del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), la Universidad de Almería y la Universidad de Huelva, junto con la colaboración de la Universidad de Évora y el INESC TEC de Portugal, además de la Federación Espeleológica de Canarias y especialistas de Portugal, Italia, Chile y Sudáfrica. También ha sido respaldada por la Secretaría Regional de Universidades, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.

«Los tubos de lava analizados constituyen un auténtico ‘mundo recién nacido’, sin suelo ni vegetación, donde los primeros seres vivos deben abrir camino para que el ecosistema pueda desarrollarse», han informado desde la Junta de Andalucía a EFE sobre un descubrimiento que también puede marcar un antes y un después a la hora de encontrar vida en Marte.

La lava del volcán de La Palma crea vida

La importante revista científica Environmental Microbiome recoge los resultados de una investigación realizada 12, 18 y 24 meses después de la erupción, en la que se ha logrado identificar las primeras comunidades microbianas que han colonizado los tubos de lava formados por la erupción del volcán de La Palma. Estos resultados también sirven como modelo para investigar la posible vida en Marte.

«El estudio describe qué microorganismos llegan primero a estos espacios recién creados por la actividad volcánica, cómo consiguen adaptarse a condiciones extremas y qué papel desempeñan en la recuperación del ecosistema», informó la Junta de Andalucía en un comunicado publicado en su página web, en el que también manifestó que: «Estos entornos se han convertido en un laboratorio natural para estudiar los límites de la vida en condiciones extremas, lo que abre nuevas líneas de investigación relacionadas con la habitabilidad en otros planetas».

«La investigación demuestra que los primeros microorganismos llegan principalmente desde el exterior, transportados por el aire en forma de aerosoles o esporas, o asociados a animales como aves, roedores o insectos. Estos aportes introducen materia orgánica en un entorno inicialmente estéril y favorecen la aparición de las primeras comunidades biológicas», informan sobre los resultados de un estudio que se llevó a cabo tras conseguir tener acceso a estos tubos de lava en los que la temperatura llegó a ser incluso de 90 grados.

«El estudio también evidencia que estos microorganismos no solo habitan el entorno, sino que contribuyen a transformarlo. A través de la formación de biopelículas sobre las rocas, modifican los minerales y favorecen procesos que constituyen los primeros pasos para la formación de suelo fértil y la evolución del ecosistema», informó la Junta de Andalucía, que también dejó claro que la investigación en el lugar se seguirá sucediendo.