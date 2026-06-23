Hito entre los geólogos: los microorganismos del volcán de La Palma pueden resolver el mayor enigma de Marte

Una investigación internacional en la que participaron dos instituciones portuguesas ha logrado identificar los primeros microorganismos que colonizan los tubos de lava generados por la erupción del volcán Tajogaite, en La Palma. Los científicos están utilizando estos entornos como modelo natural para estudiar cómo podría surgir la vida en condiciones similares a las de Marte. El trabajo, respaldado por la Secretaría Regional de Universidades, Investigación e Innovación de Andalucía, reúne a especialistas del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), la Universidad de Almería y la Universidad de Huelva, junto con la colaboración de la Universidad de Évora y el INESC TEC de Portugal, además de la Federación Espeleológica de Canarias.

Publicado en la revista científica Environmental Microbiome, el estudio detalla qué tipos de microorganismos son los primeros en llegar a estos espacios recién formados por la actividad volcánica, cómo logran adaptarse a condiciones extremas y qué función cumplen en la recuperación progresiva del ecosistema, según informó la Junta de Andalucía en un comunicado. Los científicos pudieron observar casi desde el inicio el proceso de colonización biológica en un entorno totalmente nuevo, sin suelo ni vegetación previa. Los tubos de lava analizados se originaron tras la erupción del volcán Tajogaite en La Palma, que comenzó el 19 de septiembre de 2021 y se prolongó durante 85 días.

Investigación sobre los microorganismos del volcán de La Palma

Los tubos de lava representan un auténtico «entorno recién creado», sin materia orgánica ni vida establecida, donde los primeros organismos deben colonizar el espacio para que el ecosistema pueda desarrollarse. Por ello, se han convertido en un laboratorio natural ideal para estudiar los límites de la vida en condiciones extremas y para abrir nuevas líneas de investigación sobre la posible habitabilidad en otros planetas como Marte. Los resultados sugieren que estos hallazgos ayudan a entender cómo ciertas comunidades microbianas pueden originarse, evolucionar y mantenerse en ambientes subterráneos extraterrestres.

Las evidencias muestran que los primeros microorganismos llegan sobre todo desde el exterior, transportados por el viento en forma de partículas, aerosoles o esporas, o bien asociados a animales como aves, insectos o pequeños mamíferos. Estas entradas aportan materia orgánica a un entorno inicialmente estéril y facilitan el establecimiento de las primeras comunidades biológicas.

Según afirma el equipo científico en el artículo titulado «Stochastic seeding and environmental stressors as dual drivers of pioneer microbial colonization in newly formed basaltic lava tubes» y publicado en la revista Environmental Microbiome, esta investigación «ha permitido observar casi desde el inicio cómo se coloniza un entorno completamente nuevo, estéril y generado tras una erupción volcánica. Estos tubos de lava constituyen un «mundo recién nacido» sin suelo ni vegetación, donde la vida comienza desde cero», según recoge la Fundación Descubre.

Para estudiar este fenómeno, el equipo llevó a cabo tres campañas de muestreo aproximadamente a los 12, 18 y 24 meses después de la erupción. Para ello, los científicos utilizaron técnicas de laboratorio capaces de identificar el ADN microbiano, combinadas con el estudio detallado de los minerales y de las características físicas de cada zona. Según explica una investigadora del IRNAS-CSIC a la Fundación Descubre, este enfoque ha permitido comprender cómo interactúan con el medio y qué factores condicionan su supervivencia. Elementos como la temperatura, la salinidad, la ventilación o la composición mineral funcionan como un filtro natural que determina qué especies pueden establecerse con éxito.

En las zonas donde el entorno recibe aportes de materia orgánica externa, como restos arrastrados por el viento, excrementos de aves o materiales de nidificación, los microorganismos disponen de más recursos y su actividad biológica es más intensa. En cambio, en áreas compuestas únicamente por roca y minerales, sin entrada de materia orgánica, predominan microorganismos capaces de sobrevivir con recursos mínimos y de obtener energía directamente a partir de los minerales del propio entorno.

Factores como la temperatura, la salinidad, la ventilación o la composición de las rocas influyen directamente en qué microorganismos consiguen establecerse y sobrevivir. El estudio también demuestra que estos microorganismos no solo ocupan el entorno, sino que lo transforman activamente. Al formar biopelículas sobre las rocas, alteran los minerales y contribuyen a procesos iniciales de formación de suelo fértil y desarrollo del ecosistema.

Ahora, los investigadores seguirán analizando la evolución de estas comunidades dentro del proyecto Microlava y de otras iniciativas científicas nacionales y europeas. Además de contribuir al conocimiento sobre la posible habitabilidad de otros mundos, el estudio también busca explorar el potencial de estos microorganismos para generar compuestos bioactivos con aplicaciones en áreas como la salud y la biotecnología. Mientras Marte continúa siendo un enigma, algunas de las claves para entender cómo podría surgir la vida en otros planetas podrían estar más cerca de lo que parece, bajo los campos de lava de La Palma, donde la vida ha comenzado de nuevo desde un entorno completamente estéril.