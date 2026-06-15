Furor en la investigación española: confirman tras 5 años los primeros microorganismos en los tubos de lava del volcán de La Palma

Han pasado casi 5 años desde que el volcán Tajogaite transformara la geografía de La Palma y la ciencia española acaba de confirmar una noticia histórica.

Un estudio internacional revela que la vida ya coloniza las profundidades de los tubos de lava recién formados. Este hallazgo permite observar, casi desde el origen, cómo la biología conquista entornos estériles bajo condiciones geológicas extremas.

El hallazgo de vida microscópica en las cavidades volcánicas de Tajogaite marca un hito científico

Un equipo de investigación internacional, liderado por el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC), ha descrito por primera vez las comunidades microbianas que habitan los tubos de lava de La Palma.

El trabajo, publicado en la prestigiosa revista Environmental Microbiome, detalla cómo estos microorganismos se han adaptado a un ecosistema que nació completamente estéril tras la erupción de 2021.

En el estudio también participan organismos como el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), la Universidad de Almería y la Universidad de Huelva, con la colaboración de la Universidad de Évora (Portugal), el INESCTEC (Portugal) y la Federación Canaria de Espeleología.

Los expertos realizaron tres campañas de muestreo entre 12, 18 y 24 meses después de la erupción, accediendo a cavidades donde el calor todavía resultaba asfixiante.

En algunos puntos, los científicos midieron temperaturas del aire de hasta 60 grados, mientras que las superficies de roca superaban los 90 grados.

¿Cómo llegaron los microbios a un entorno inicialmente estéril?

La investigación resuelve uno de los mayores misterios de la biología volcánica: el origen de estos microbios pioneros. Los datos indican que los primeros microorganismos no brotaron del interior de la tierra, sino que llegaron del exterior a través de excrementos de aves, materiales de nidificación o pequeños restos arrastrados por el aire.

Principalmente, el aire transportó aerosoles y esporas hasta las bocas de los tubos de lava. Además, la fauna local acompaña un papel crucial en este transporte biológico.

Aves como palomas y cernícalos, así como roedores e insectos, introdujeron materia orgánica y microorganismos asociados a sus nidos y excrementos. Este aporte inicial de nutrientes funcionó como una «despensa» que facilitó el asentamiento de las primeras colonias en un medio mineral hostil.

Las comunidades identificadas presentan esta estructura fascinante:

Bacterias dominantes: destacan filos como Actinomycetota, Bacillota y Pseudomonadota.

destacan filos como Actinomycetota, Bacillota y Pseudomonadota. Arqueas extremófilas: los investigadores hallaron una presencia inusualmente alta de arqueas halófilas, como el género Halostagnicola, capaces de sobrevivir en entornos de altísima salinidad.

los investigadores hallaron una presencia inusualmente alta de arqueas halófilas, como el género Halostagnicola, capaces de sobrevivir en entornos de altísima salinidad. Transformación del medio: estos organismos forman biopelículas que degradan la roca, iniciando el larguísimo proceso de formación de suelo fértil.

El volcán de La Palma, un laboratorio natural para la futura exploración de Marte

La importancia de este descubrimiento trasciende las fronteras de Canarias. Los científicos utilizan los tubos de lava de La Palma como un modelo para la búsqueda de vida en Marte.

El entorno de Tajogaite funciona como un «mundo recién nacido». El proyecto, financiado por la Junta de Andalucía a través del proyecto MICROLAVA, así como de programas nacionales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), continuará monitorizando la evolución de estas comunidades.

Además, hay que destacar que ha recibido el apoyo de iniciativas europeas y la Agencia Espacial Europea (ESA).