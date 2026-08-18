El polémico primer coche eléctrico de Ferrari bate récords al venderse por 34,5 millones de euros en una subasta benéfica

El Ferrari Luce ha pasado en apenas unos meses de convertirse en uno de los modelos más discutidos de la historia reciente de Maranello a protagonizar una de las subastas más sorprendentes de los últimos años. El primer Ferrari 100 % eléctrico, presentado en mayo entre críticas por su diseño y por el cambio de rumbo que representa para una marca tan ligada al motor de combustión, acaba de alcanzar los 40 millones de dólares en una puja benéfica celebrada durante la Monterey Car Week. Al cambio de referencia del euro del 17 de agosto, esa cantidad equivale a aproximadamente 34,5 millones de euros, una cifra que coloca a este particular Ferrari en un lugar extraordinario dentro de la historia de los coches de colección.

40 millones de dólares por un Ferrari muy especial

Hay cifras que cuesta asimilar cuando hablamos de automóviles. 40 millones de dólares es una de ellas. Y todavía más cuando el protagonista es un coche que, en realidad, acaba de nacer y cuya versión convencional tiene un precio muy alejado de esa cantidad.

El Ferrari Luce Chassis 0, la primera unidad de producción del nuevo eléctrico de Maranello, fue adjudicado por 40 millones de dólares, unos 34,5 millones de euros al cambio de referencia más reciente disponible. La operación tuvo lugar el pasado 15 de agosto en la subasta benéfica organizada por RM Sotheby’s durante la Monterey Car Week, uno de los grandes escaparates mundiales para los automóviles más exclusivos y los coleccionistas con mayor poder adquisitivo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ferrari USA (@ferrariusa)

La cifra resulta todavía más llamativa si se compara con la estimación previa de la casa de subastas: alrededor de 1,1 millones de dólares. Es decir, el resultado final multiplicó aproximadamente por 36 las previsiones iniciales.

Pero hay un detalle fundamental para entender qué se ha pagado realmente. Estos 40 millones de dólares no son el precio de un Ferrari Luce de producción convencional. La unidad subastada es el Chassis 0, una pieza única, especialmente configurada a través del programa Tailor Made de Ferrari y, sobre todo, la primera unidad de una nueva era para la firma italiana.

El primer Ferrari completamente eléctrico

El Luce no es un Ferrari más. Es el coche con el que Maranello entra oficialmente en la era del automóvil completamente eléctrico. Se presentó en Roma el 25 de mayo de 2026 y supone una ruptura importante con la imagen tradicional de la marca.

Estamos ante un modelo de cuatro puertas y cinco plazas, concebido además junto a LoveFrom, el estudio creativo fundado por Jony Ive, conocido mundialmente por su trabajo en Apple. La propuesta busca trasladar el lenguaje de Ferrari a un territorio completamente diferente, con una estética más minimalista y tecnológica.

Bajo la carrocería, el Luce tampoco juega a ser discreto. Cuenta con cuatro motores eléctricos, uno por rueda, y una potencia combinada que ronda los 1.000 CV, con una aceleración de 0 a 100 km/h en aproximadamente 2,5 segundos. Su velocidad máxima supera los 310 km/h.

La versión de producción parte de unos 550.000 euros, una cantidad que ya sitúa al Luce en una liga reservada para muy pocos compradores. Los 34,5 millones de euros pagados en Monterey, sin embargo, pertenecen a otra dimensión completamente diferente.