Los expertos en climatización coinciden y mandan un aviso a España: «Las ventanas que calientan tu casa son las que dan al oeste»

En verano, mantener una vivienda con una temperatura agradable donde se pueda estar sin emplear a fondo aparatos como aire acondicionado se puede volver un reto. Las altas temperaturas son difíciles de combatir dentro del hogar; depende de factores como la ventilación, el aislamiento, los materiales de la casa y su exposición al sol. Sin embargo, hay factores que son de fácil solución, que están en nuestra mano y que podemos solucionar sin dificultad.

Expertos en climatación han avisado de uno de los principales responsables del sobrecalentamiento de las viviendas en verano. Las ventanas situadas al oeste de nuestra vivienda son las que reciben la radiación solar por la tarde, cuando la temperatura ambiental ya es muy alta y los materiales de la casa han acumulado calor durante el día.

Orientación de las ventanas

Los expertos hablan de cómo las distintas orientaciones afectan al sobrecalentamiento de las viviendas. Por la zona sur, recibe sol todo el día, pero en verano el sol está alto y no entra de forma tan directa. Las orientadas al este reciben radiación por la mañana, cuando la temperatura exterior aún es fresca. La zona que apenas recibe radiación solar directa es la zona norte, que mantiene una temperatura constante.

Sin duda, las que más deben preocupar a los ciudadanos son las de orientación oeste. Los expertos proponen soluciones para combatir y lidiar con la radiación que entra por ese sector. La instalación de barreras físicas como toldos, persianas o lamas orientables exteriores se vuelve fundamental para frenar el sol antes de que toque el cristal y comience el proceso de calentamiento.

A partir del mediodía bajaremos estas barreras de las ventanas del oeste para bloquear la radiación en su hora crítica. Se recomienda una ventilación cruzada donde se abran las ventanas de lados opuestos de la casa durante la noche para renovar el aire del interior de la vivienda. Otro cambio que se recomienda es el de vidrios eficientes. Cambiar a ventas con cristales de bajo factorr solar para reflejar el calor.