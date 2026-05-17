Un proyecto pionero en Canarias pone en marcha la mayor planta eólica flotante en el océano para producir energía más barata

Algunos expertos han advertido del impacto que tiene la energía eólica en el océano, pero eso no ha impedido que Canarias quiera instalar el mayor prototipo español, para conseguir ser más eficientes.

En concreto se han lanzado a la construcción de WHEEL, un prototipo español de energía eólica marina flotante. De hecho, el proyecto instalará un aerogenerador de 6 megavatios sobre una plataforma flotante frente a la costa de la isla.

Pero lo más importante es que el experimento puede lograr electricidad más barata a largo plazo, ya que pretende abaratar la fabricación, la instalación y la operación de las plantas eólicas flotantes en aguas profundas.

Canarias acoge el mayor prototipo de energía eólica marina española

El proyecto WHEEL se ha empezado a construir en el Puerto de Las Palmas y prevé instalarse en el banco de ensayos de la Plataforma Oceánica de Canarias, en una zona de unos 100 metros de profundidad.

Los expertos prevén instalar el prototipo a finales de 2026 o finales de 2027, para que pueda operar en condiciones reales durante un periodo previsto de hasta diez años.

La razón de este experimento es que la eólica flotante necesita resistir viento, oleaje, operaciones de mantenimiento, conexión eléctrica y comportamiento estructural durante años, para conocer su eficiencia.

El proyecto está liderado por la ingeniería española Esteyco y apoyado por consorcio internacional. Además, también recibe apoyo de la Comisión Europea a través del programa Horizonte Europa y respaldo del grupo energético japonés J-Power.

Gracias a ello dispone de un presupuesto inicial de 25,6 millones de euros, con 16,6 millones procedentes de financiación europea.

Cómo funciona esta planta eólica para abaratar la energía desde el mar

Aunque las plataformas eólicas flotantes generan dudas por su impacto en las corrientes marinas, lo cierto es que tienen una gran capacidad productiva. Eso sí, también son carísimas.

Para reducir costes este prototipo español busca reducir el tamaño del flotador, el calado necesario en puerto, el material utilizado y la huella de carbono.

Además, han incorporado los avances de otras soluciones eólicas flotantes como, por ejemplo, el uso de barcazas y semisumergibles durante la construcción e instalación.

El objetivo final es reducir el coste de generación de energía que, en este tipo de proyectos, se habla del LCoE (el coste nivelado de la electricidad). Este mide cuánto cuesta producir energía a lo largo de la vida útil de una instalación.

Faltan unos cuantos años para poder sacar conclusiones pero, si confirman lo prometido, este prototipo podría ayudar a que los parques eólicos marinos fueran más baratos y que no dependieran de puertos especializados.

Por qué Canarias es el lugar perfecto para probar las plantas eólicas marinas

Canarias tiene aguas profundas cerca de la costa, infraestructuras portuarias relevantes y un ecosistema científico e industrial vinculado al mar. Por eso el proyecto no se limita a un aerogenerador.

De hecho, más del 80% del presupuesto (excluida la turbina) recaerá en empresas canarias. La prueba de la implicación local en el proyecto es la participación 23 compañías del archipiélago, especialmente firmas ligadas a astilleros, logística y construcción.

No es para menos, ya que las plantas eólicas flotantes generan cientos de empleos directos e indirectos, refuerzan la cadena industrial local y preparan a las islas para futuras subastas comerciales de eólica marina en España.