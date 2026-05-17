La economía de Andalucía ha vivido un desarrollo considerable en los últimos años. Este domingo, la comunidad autónoma está viviendo unas elecciones clave para su futuro. Por el momento, datos como la evolución del salario medio o la creación de empresas se encuentran en máximos históricos. Además, la región también está siendo capaz de reducir su deuda pública en términos de Producto Interior Bruto (PIB) nacional.

Andalucía llegó a tener una tasa de paro superior al 35% en 2012. Sin embargo, en la actualidad, este porcentaje ha caído con mucha fuerza, hasta situarse en el 14,66%, reduciéndose también el diferencial que mantenía con el conjunto de España.

En el primer trimestre de este año, el número de desempleados fue de alrededor de 621.700 personas, lo que supuso un retroceso del 0,18% en comparación con los tres meses anteriores, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El paro juvenil, es decir, el que afecta a los menores de 25 años, también se encuentra muy por debajo de sus máximos. Esta variable llegó a superar el 66% justo antes de la reforma laboral de Mariano Rajoy. No obstante, en la actualidad, se encuentra en el 32,4%, la mitad.

La economía de Andalucía

La deuda pública andaluza, que sufrió un ascenso a causa de la pandemia en 2020, también se ha reducido en los últimos años. Al cierre de 2025, el endeudamiento de la comunidad autónoma se encuentra en el 18,1% del PIB español, un retroceso de 1 punto porcentual en comparación con el año anterior.

La economía de Andalucía, en general, también está en máximos. El crecimiento económico en 2024 fue del 6,45%, hasta los 212.573,76 millones de euros, un ritmo mayor que en el conjunto nacional.

El salario medio anual ha cogido carrerilla tras la pandemia y supera ya los 25.000 euros. En 2016, cuando comenzó la tendencia alcista de esta variable, el sueldo promedio era de poco más de 21.200 euros al año.



La renta media por hogar también está en máximos y ha crecido gradualmente desde el año 2016. El año pasado, esta variable alcanzó los 33.078 euros por familia. Si se imputan los ingresos por alquileres, este número se incrementa hasta los 38.774 euros.

La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se encuentra en mínimos desde 2010 (si se obvia el dato de 2020, causado por la pandemia). Así, el 36% de la población de Andalucía se encontraba en situación de pobreza o exclusión en 2024, con un descenso más pronunciado que en el conjunto de España.

Por otro lado, la creación de empresas también se encuentra en máximos. Los últimos datos reflejan que, en marzo de este año, se constituyeron en Andalucía 2.138 sociedades, una cifra récord.

El turismo también está cogiendo fuelle y, con 1,16 millones de visitantes en marzo, se encuentra a punto de superar a Cataluña, que recibió en ese mismo mes 1,29 millones de viajeros. Así, Andalucía es la tercera comunidad autónoma con más turistas de España.

Por otro lado, la región sí ha vivido un aumento repentino de la inmigración desde finales de 2020. En concreto, en el segundo trimestre del año pandémico, había en la autonomía alrededor de 34.100 inmigrantes. Los últimos datos, de 2022, reflejan un incremento hasta los 58.300 extranjeros.