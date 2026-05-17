Quién es Juanma Moreno, el presidente ‘popular’ que busca revalidar mandato en las elecciones andaluzas

Juanma Moreno Bonilla se ha consolidado como una de las figuras clave de la política española en los últimos años, especialmente en el ámbito autonómico. Actual presidente de la Junta de Andalucía y líder del Partido Popular (PP) en la comunidad, Moreno afronta el reto de revalidar su mandato en las elecciones de Andalucía de este domingo, las cuales podrían marcar un nuevo capítulo en su trayectoria y en el rumbo político de la región.

Nacido el 1 de mayo de 1970 en Barcelona, aunque creció en Málaga, es miembro del Partido Popular (PP) y desde enero de 2019 ocupa el cargo de presidente de la Junta de Andalucía, siendo el primer dirigente de su partido en acceder a la presidencia de esta Comunidad Autónoma.

Moreno inició su trayectoria política a una edad temprana dentro de Nuevas Generaciones del Partido Popular, la organización juvenil del PP. Con el paso de los años fue ocupando distintos cargos internos y de representación, como el de concejal de Juventud y Deporte en el Ayuntamiento de Málaga, así como presidente de la Junta Municipal del distrito de Campanillas y Puerto de la Torre en 1995. Entre 2000 y 2012 fue diputado en el Congreso de los Diputados, representando a la provincia de Málaga.

Durante el Gobierno de Mariano Rajoy, entre 2011 y 2014, desempeñó el cargo de secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En 2014 fue designado presidente del PP andaluz, sustituyendo a Juan Ignacio Zoido.

En las elecciones autonómicas andaluzas celebradas en diciembre de 2018, el Partido Popular obtuvo el segundo lugar en número de escaños. Posteriormente, Moreno fue investido presidente de la Junta de Andalucía gracias a un acuerdo parlamentario con otras formaciones políticas, poniendo fin a décadas de gobiernos presididos por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la comunidad.

Busca revalidar el cargo

Juanma Moreno afronta un nuevo proceso electoral con el objetivo de revalidar su cargo al frente de la Junta de Andalucía, al que accedió por primera vez en enero de 2019 y que renovó tras las elecciones autonómicas de 2022. Como presidente en ejercicio, su continuidad depende del resultado de los comicios y de la configuración del Parlamento andaluz, órgano encargado de investir al jefe del Ejecutivo autonómico.

En el sistema político andaluz, los ciudadanos eligen a sus representantes en el Parlamento, y posteriormente estos diputados votan la investidura del presidente de la Junta. Para mantenerse en el cargo, Moreno necesita obtener el respaldo suficiente de la cámara, ya sea mediante mayoría absoluta o mediante acuerdos parlamentarios que le permitan reunir los apoyos necesarios.