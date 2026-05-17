Hoy, 17 de mayo de 2026, las nubes harán acto de presencia en toda la provincia de Barcelona y el norte y nordeste podrían recibir chubascos por la tarde, localmente intensos. Las temperaturas mínimas ascenderán, mientras que las máximas se mantendrán similares. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 17 de mayo

Barcelona: nubes y riesgo de lluvia en el horizonte

Las nubes se agolpan en el horizonte barcelonés, presentando un día con un considerable riesgo de precipitaciones. Desde la madrugada hasta las primeras horas del mediodía, es posible que la lluvia haga acto de presencia, mientras el viento, suave pero insistente, sopla desde el este a unos 15 km/h. Las temperaturas rondarán entre los 14 y 20 grados y con una humedad alta en el ambiente, la sensación térmica se sentirá algo más pesada.

Ya por la tarde, el cielo se despejará un poco, aunque aún se mantendrá una posibilidad de chubascos. La temperatura máxima alcanzará los 21 grados, lo que ofrecerá un respiro a pesar de las nubes que se diluirán lentamente. A medida que el día se desliza hacia la noche, el viento suavizará su roce, dejando tras de sí un fresco atardecer y la promesa de una calma que dará paso a una nueva jornada.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes y chubascos a lo largo del día

Un aire fresco y cargado de humedad se siente en los rincones de L’Hospitalet de Llobregat, donde las nubes amenazan con desbordar su contenido en cualquier momento. Esta mañana, el cielo se presenta parcialmente cubierto, con temperaturas que rondan los 14 grados y la posibilidad de lluvia creciente. A medida que avance el día, se espera un aumento de la nubosidad y chubascos intermitentes, especialmente en la tarde, con una temperatura máxima alcanzando los 21 grados.

La mañana parece tranquila, pero la tarde avanza con un panorama diferente. Con vientos de hasta 30 km/h y una probabilidad de lluvia del 55%, el ambiente puede volverse incómodo. Se recomienda estar preparado, con paraguas a mano, ya que la humedad puede resultar agobiante, alcanzando el 85%. Así que mejor llevar una chaqueta y estar atento a los cambios en el tiempo.

Cielo nublado con posibles lluvias en Badalona

Este jueves en Badalona amanece con un cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 12°C, con una sensación térmica similar. A medida que avanza la mañana, las nubes continuarán cubriendo el cielo y hay un 45% de probabilidad de lluvia hasta el mediodía, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta algo pesada, con una humedad relativa que alcanza el 85%. El viento soplará de manera suave desde el este, alcanzando una velocidad de 15 km/h, con algunas ráfagas que podrían llegar a 30 km/h.

En la tarde, el sol hará tímidos esfuerzos por asomarse entre las nubes, aunque el cielo seguiría parcialmente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 21°C, pero la sensación térmica podría sentirse un poco más cálida. Con una probabilidad de lluvia de 55% hacia la noche, es recomendable tener un paraguas a mano mientras disfrutamos de las 14 horas de luz que nos ofrece este día.

Cielos nublados con posibles gotas en Sabadell

El tiempo en Sabadell presentará cielos parcialmente nublados a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 21 grados. Puede haber algunas gotas de lluvia, especialmente durante la tarde y la noche, acompañadas de un ligero viento del sureste que aportará frescura.

Este ambiente templado y moderadamente variable es ideal para pasear por la ciudad o disfrutar de una tarde tranquila al aire libre. Aprovecha para salir y contemplar el cambio de luces al atardecer, que siempre ofrece un bonito espectáculo.