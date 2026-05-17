Andalucía: nubosidad creciente y chubascos por la tarde, según AEMET

Cielos poco nubosos en el conjunto del territorio andaluz darán paso a un aumento de la nubosidad a lo largo de la jornada del 17 de mayo de 2026. Se prevén chubascos ocasionales por la tarde, especialmente intensos en las sierras y acompañados de tormentas, mientras que el tercio occidental quedará despejado al final de la jornada. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, manteniéndose las máximas sin cambios significativos. Vientos flojos y variables predominarán, con rachas moderadas en la vertiente atlántica.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 17 de mayo

Ambiente cálido y despejado hoy en Sevilla

El cielo se presenta despejado en Sevilla, donde la luz del sol comenzará a inundar la ciudad a las 7:13 de la mañana, ofreciendo una jornada sin riesgo de lluvias. Con una temperatura mínima de 14 grados y una sensación térmica similar, las primeras horas del día serán frescas pero agradables. A medida que el sol ascienda, los termómetros subirán hasta alcanzar los 28 grados por la tarde, creando un ambiente cálido, aunque la humedad relativa puede hacer que se sienta un tanto cargado.

Durante el día, el viento soplará suavemente desde el sur a unos 20 km/h, haciendo que el calor se vuelva más llevadero. Así, mientras disfrutamos de la luz hasta pasadas las 21:27, el cielo se mantendrá despejado y la tarde prometedora invitará a paseos al aire libre. No hay pronóstico de lluvia, lo que brinda una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza de la ciudad y su entorno.

Córdoba: cielos grises con lluvia y viento

Los cielos de Córdoba se visten de un gris inquietante, presagiando un día que alterará la calma habitual con vientos fuertes y la posibilidad de lluvias. A medida que se despide la madrugada, las temperaturas rondan los 13 grados y aunque el sol asoma tímido, su luz no logrará disipar la inestabilidad que se avecina.

Por la mañana, el tiempo será fresco, con una sensación térmica que descenderá hasta los 12 grados. Sin embargo, por la tarde, se espera un cambio significativo; la probabilidad de lluvia aumentará hasta un 15% y las rachas de viento alcanzarán hasta 40 km/h. La humedad se siente pesada, entre un 25% y un 95%, ocasionando un ambiente algo agobiante. Es aconsejable llevar paraguas y prepararse para un ambiente cambiante a lo largo del día.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

La jornada presenta un tiempo bastante estable, con un cielo que se mantendrá mayormente despejado por la mañana y algunas nubes durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 25 grados y aunque el viento soplará de manera suave, no se esperan lluvias que alteren la rutina diaria.

Este es un día perfecto para aprovechar un agradable paseo por el centro o disfrutar de una actividad al aire libre, ya que el ambiente será propicio para las actividades diarias y se podrá disfrutar del calor moderado de la tarde.

Ambiente cálido y variable hoy en Cádiz

Esta mañana amanece en Cádiz con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondan los 16 grados, lo que brinda una sensación térmica similar. A medida que avanza el día, se espera que el termómetro llegue hasta los 21 grados, creando un ambiente cálido, aunque la alta humedad, que alcanzará hasta un 90%, podrá hacer que se sienta un poco pesado. El viento, con una velocidad media de 20 km/h y ráfagas que podrían superar los 30 km/h, aportará un toque fresco a la jornada.

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 19 grados, ofreciendo un tiempo variable pero agradable. No se anticipa lluvia en ninguna parte del día y con más de 14 horas de luz solar, hay suficiente tiempo para disfrutar de actividades al aire libre en la hermosa ciudad gaditana.

Jaén: nubes avanzan y llegan lluvias

La jornada en Jaén comienza con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 14 grados. La brisa sopla suavemente desde el noreste, creando un ambiente agradable para iniciar el día. A medida que avanza la tarde, las nubes irán ganando terreno y la probabilidad de lluvia se vuelve muy alta, alcanzando su pico durante la noche, cuando las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse un poco, ya que la sensación térmica podría ser más fresca al caer la tarde.

Nubes y chubascos a la vista en Málaga

Las primeras horas traen consigo un aire fresco y despejado, con temperaturas alrededor de los 14°C, ideal para un paseo matutino. A medida que avanza el día, la atmósfera se cargará de nubes y se esperan chubascos intermitentes a partir de media mañana, intensificándose en la tarde, donde el termómetro alcanzará los 24°C.

Con ráfagas de viento del sureste y una humedad que podría superar el 80%, es recomendable llevar un paraguas si planeas salir, especialmente hacia la tarde-noche, cuando las precipitaciones serán más probables. Aprovecha la mañana antes de que el cielo se nuble y el clima cambie.

Granada: cielos grises y probable tormenta

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos y una sensación térmica agradable, aunque la posibilidad de lluvias ligeras está en el aire. A medida que avanza el día, la situación empeorará, con una alta probabilidad de tormentas en la tarde y la noche, lo que inundará la ciudad de agua. Con la temperatura oscilando entre los 11 y los 21 grados, es recomendable llevar un paraguas y vestir ropa apropiada para el fresco y la lluvia.

Almería: chubascos intermitentes y brisa suave

Las primeras horas traen una suave brisa y temperaturas frescas que rondan los 15 grados. A medida que avanza la mañana, el cielo se cubre de nubes y se prevén chubascos intermitentes que podrían comenzar a aparecer hacia el mediodía, aumentando la humedad hasta el 60%. Por la tarde, el mercurio ascenderá hasta los 22 grados, pero no se debe bajar la guardia, ya que la probabilidad de lluvias intensas se incrementará considerablemente.

Con la tarde en pleno apogeo, los vientos del sur soplarán a unos 15 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 7 km/h. Para quienes disfrutan estar al aire libre, se recomienda llevar un paraguas y abrigarse un poco, ya que la sensación térmica puede descender hasta los 15 grados en espacios cubiertos. Al caer la noche, la posibilidad de precipitaciones se vuelve casi segura, dejando un ambiente húmedo y fresco.