Moreno Bonilla anuncia un plan contra el sedentarismo infantil

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha anunciado este sábado que si revalida su gobierno tras las elecciones del 17M pondrá en marcha un Plan Andalucía Activa 365 contra el sedentarismo infantil, para contrarrestar con actividad física de los niños las de carácter digital.

En la segunda jornada de campaña electoral Moreno ha celebrado un acto tras recorrer 4 kilómetros del corredor verde de Córdoba, acompañado por el cabeza de lista del PP por la provincia, Antonio Repullo, y el alcalde de la ciudad, José María Beliido, quienes han portado camisetas verdes con la frase «Equipo Córdoba».

El candidato popular ha advertido de que uno de los problemas que tienen las sociedades occidentales es que los niños hacen poco deporte o tienen poca actividad física como consecuencia del desarrollo de actividades de ocio relacionadas con los videojuegos y otras de carácter digital o telemática.

Moreno Bonilla también ha apostado por seguir trabajando en campañas con personajes populares para concienciar a los niños de los problemas que genera el acoso y el bullying en otros menores.

«Vamos a trabajar con personas reconocidas, con caras populares para que los niños tengan referentes en un futbolista, un deportista, un actor, una actriz, un cantante, en definitiva, personas que de alguna u otra manera para ellos sean importantes y les ayuden a entender que el bullying y que el acoso mata», ha manifestado Moreno.