Dimite un concejal del PSOE valenciano que conducía drogado e intentó saltarse un control policial

Un concejal del PSOE valenciano ha dimitido después de que la policía le pillara conduciendo drogado e intentara eludir el control policial. Tras lo sucedido, Víctor Navarro ha renunciado a su acta a través de un comunicado que ha publicado el PSPV de Náquera.

Según el relato de la Guardia Civil y la Policía Local, ambos a cargo del control rutinario que se puso en marcha durante la madrugada del 1 de mayo, «a las 3.30 un vehículo apagó las luces y el conductor intentó eludir el control desde lejos, por lo que los agentes se acercaron».

Ante el comportamiento sospechoso, los agentes determinaron que lo debido era proceder con el registro del vehículo y se encontró material que se utiliza para consumir.

La prueba de alcoholemia resultó negativa, pero al llevar a cabo el examen de drogas, éste sí resultó positivo. Por tanto, los agentes procedieron a tramitar la denuncia e inmovilizar el vehículo, según relatan fuentes policiales al diario Las Provincias.

Como ocurre en todos los casos, el análisis tendrá que ser confirmado en el laboratorio para terminar de determinar la sustancia estupefaciente.

La versión del PSPV

En el comunicado se atribuye su decisión de apartarse de la primera línea de la política municipal a «diversos episodios de estrés elevado».

El texto, distribuido por el PSPV de Náquera, Navarro señala que esta decisión se debe a «motivos personales». «Después de sufrir varios episodios de estrés elevado he decidido parar y tomarme un tiempo», asevera.

El ya exconcejal del municipio de Náquera asegura que ha sido un «honor» ejercer como jefe de la oposición durante estos tres años, y agradece «muy sinceramente» el apoyo, tanto el de su agrupación como el de todos aquellos que confiaron en él, otorgándole su voto en las elecciones de mayo de 2023.

«Gracias a toda Náquera por el aprecio, pero, sobre todo, por el orgullo de haber sido representante de mi pueblo a lo largo de este tiempo», ha concluido.