Israel encuentra condones y drogas en la ‘flotilla’ icono de Podemos y Sumar que iba a Gaza

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha enseñado este miércoles en un vídeo enviado por un portavoz a través de un comunicado que han encontrado «condones y drogas» en la flotilla icono de Podemos y Sumar que zarpó a mediados de abril desde Barcelona. La Armada israelí ha comenzado a interceptar la flotilla este miércoles que navega hacia la Franja de Gaza para desafiar el bloqueo naval israelí, según fuentes de seguridad. Según datos de seguimiento, la Flotilla Global Sumud, compuesta por 58 embarcaciones, se encuentra cerca de la isla griega de Creta, a cientos de millas náuticas de Israel. En intentos anteriores, la Armada ha interceptado las embarcaciones mucho más cerca de las costas de Gaza.

Irene Montero denuncia «secuestro»

Tras el anuncio de Israel, Podemos ha denunciado el «secuestro» de la Global Sumud Flotilla por parte de Israel y ha instado al Gobierno de España y a la Unión Europea a impedirlo. La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha asegurado que Israel ha comenzado «el secuestro de la misión humanitaria Global Sumud Flotilla» en «aguas internacionales» después de que las fuerzas israelíes hayan interceptado las embarcaciones que se dirigían a la Franja de Gaza.

Al zarpar a mediados de abril de Barcelona, entonces el eurodiputado de Sumar Jaume Asens (Comuns) ya pidió al Gobierno de Sánchez «que envíe una fragata militar desde el inicio y que se coordine con el resto de Ejecutivos europeos para que se adopten todas las medidas preventivas a fin de evitar lo que ha sucedido en otras misiones, que han sufrido ataques y piratería».

Entonces, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también desde Barcelona, exigió a Sánchez que despliegue «acciones contra Israel por sus ataques al pueblo palestino» y que no se limite sólo a «las palabras».

«Drogas y condones», ‘ayuda médica’

En el vídeo, mostrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, escriben: «Ésta es la ayuda médica de la flotilla a Gaza».

Hace días, la Flotilla de la Libertad de Gaza, conocida por intentar romper el bloqueo marítimo israelí sobre la Franja de Gaza el pasado 2025, ya se vio envuelta en una polémica interna tras la difusión de acusaciones de conducta sexual inapropiada contra un miembro de su comité directivo.

La flotilla icono de Podemos y Sumar, financiada por el grupo terrorista de Hamás, indignó entonces a los propios palestinos después de que se descubriera que en 2025 tuvieron sexo a gogó y juergas a bordo. El flotillero señalado, Thiago Ávila, dejó a su mujer y a su hija en Brasil para irse a navegar en la misión de la Franja de Gaza. Durante la misma, en la que participó la ex alcaldesa Ada Colau, se le relacionó con Greta Thunberg y otras tres flotilleras brasileñas. Thunberg abandonó el barco de Thiago Ávila por «discrepancias» con sus miembros y se cambió de embarcación.

Same script, different year. The israeli navy thinks a radio warning can drown out the cries for justice. You call it a «maritime security blockade» — the rest of the world calls it a crime scene. We aren’t «invited» to Ashdod; we aren’t your guests. We are the witnesses you… pic.twitter.com/dElolWN59Y — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 29, 2026

En esta ocasión, como ya se ha mencionado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha enseñado en un vídeo distribuido a los periodistas con los «condones y drogas» encontrados en la flotilla, destacando de forma irónica: «Ésta es la ayuda médica de la flotilla para Gaza».

Our boats were approached by military speedboats, self-identified as “israel”, pointing lasers and semi-automatic assault weapons ordering participants to the front of the boats and to get on their hands and knees. Boat communications are being jammed and a SOS was issued. pic.twitter.com/qjkFKLjqPw — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 29, 2026

Los organizadores de la flotilla hacia la Franja de Gaza para desafiar el bloqueo naval israelí han denunciado a la Armada israelí por bloquearles el paso en el mar: «Nuestras embarcaciones fueron abordadas por lanchas rápidas militares, que se identificaron como ‘israelíes’, apuntando con láseres y armas de asalto semiautomáticas, y ordenando a los participantes que se colocaran en la proa y se pusieran de rodillas».