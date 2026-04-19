La ‘flotilla’ icono de Podemos y Sumar indigna hasta a los palestinos: sexo a gogó y juergas a bordo

La Flotilla de la Libertad de Gaza, conocida por intentar romper el bloqueo marítimo israelí sobre la Franja de Gaza el pasado 2025, se ha visto envuelta en una polémica interna tras la difusión de acusaciones de conducta sexual inapropiada contra un miembro de su comité directivo. La flotilla icono de Podemos y Sumar ha indignado a los propios palestinos después de que se haya descubierto que en 2025 tuvieron sexo a gogó y juergas a bordo.

Según denuncias atribuidas al grupo palestino Heart of Falastin, un alto cargo de la organización habría mantenido relaciones con varias voluntarias durante la travesía desde Barcelona, lo que el colectivo considera una posible «violación de poder» en un entorno de convivencia cerrado y jerárquico.

Las acusaciones han generado una fuerte controversia pública y críticas hacia la gestión interna de la flotilla. El flotillero señalado, Thiago Ávila, conocido por sus vínculos con Hezbolá, ha negado los hechos y ha afirmado que se trata de una campaña de desprestigio.

El caso ha abierto un debate más amplio dentro de la organización, el funcionamiento interno del movimiento y la imagen pública de una iniciativa que busca visibilizar la situación en la Franja de Gaza después de que el pasado año reconocieran que no llevaban ayuda humanitaria. Entonces, reconocieron que su crucero por el Mediterráneo llevaba «ayuda simbólica».

La nueva flotilla por la libertad de Gaza ha acaparado la atención pública, no por su objetivo declarado de «romper el bloqueo israelí a Gaza», sino porque un miembro de alto rango fue acusado de conducta sexual inapropiada.

El escándalo comenzó poco después de que la flotilla zarpara de Barcelona el 12 de abril, cuando el grupo palestino Corazón de Falastin denunció que «un miembro de alto rango de la flotilla, miembro del comité directivo, el máximo órgano de gobierno de la organización, identificado con el nombre en clave B.L. para su protección (no la nuestra), mantuvo relaciones sexuales con varias activistas a bordo del barco rumbo a Gaza. No con una persona. Ni con dos. Con tres personas diferentes».

Corazón de Falastin añadió: «Tengan relaciones sexuales con quien quieran. Pero hacerlo en el barco, mientras se dirigen a un país que sufre un genocidio, con voluntarios bajo su autoridad, en un espacio donde los activistas duermen, comen y trabajan juntos, es una clara violación de poder».

La flotilla de la libertad de Greta Thunberg, que zarpó de Barcelona el domingo para otro viaje antiisraelí a Gaza, se ha visto sacudida por un escándalo después de que uno de sus líderes progresistas fuera acusado de «conducta sexual inapropiada» con al menos tres voluntarios.

«Un alto dirigente de la flotilla —miembro del comité directivo, el máximo órgano de gobierno de la organización— mantuvo relaciones sexuales con varias activistas durante el viaje a Gaza. No una persona. Ni dos. Tres personas diferentes», afirmó el grupo palestino Corazón de Falastin en una publicación en redes sociales a principios de esta semana.

“Hacerlo en el barco, mientras se navega hacia una nación que está sufriendo un genocidio, con voluntarios que están bajo su autoridad… es una clara violación de la ética y del poder.”

Un grupo brasileño identificó al presunto libidinoso como el activista Thiago Avila, en una publicación de X desenterrada por la organización de vigilancia de medios Honest Reporting y compartida con The Post.

Un grupo brasileño identificó al presunto libidinoso como el activista Thiago Avila, en una publicación de X desenterrada por la organización de vigilancia de medios Honest Reporting y compartida con The Post.

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“En un barco que transportaba ayuda humanitaria, aparece un brasileño con el pene al aire y lo único que logra hacer es tener sexo y ser arrestado”, escribió el martes X el Club Anti Esquerda Esquerda, un grupo que se describe a sí mismo como crítico de la izquierda desde la izquierda, señalando con el dedo a Ávila y refiriéndose a la interceptación de la flotilla por parte de la Armada israelí y la detención de los activistas.

Ávila, de 39 años, zarpó hacia Gaza en junio a bordo del Madleen, un barco con capacidad para 12 personas, donde fue fotografiado en numerosas ocasiones en poses amistosas con su compañera activista Thunberg —abrazados por los hombros y mirándose con alegría— antes de que finalmente fueran detenidos por las fuerzas israelíes y deportados.

Según una publicación del equipo administrativo de Heart of Falastin, un miembro del Comité Directivo de la flotilla —el máximo órgano de gobierno del movimiento— mantuvo relaciones sexuales con varias activistas a bordo de una embarcación que se dirigía a Gaza. Al parecer, tres voluntarios estuvieron involucrados.

Concluyeron que tal comportamiento constituía “una clara violación de la ética y el poder… un abuso de poder que crea un ambiente tóxico y compromete la integridad de toda la misión”.

Continuaron: “Cuando esto ocurre en un barco rumbo a Gaza, un espacio que debería ser sagrado, centrado y disciplinado, es una línea roja”.

¿Una misión “sagrada”? ¿Un ambiente “disciplinado”? La realidad parece mucho menos elevada y bastante más sórdida.

Según las acusaciones, a pesar de haber sido notificados, los líderes de la flotilla no destituyeron al individuo, no iniciaron una investigación ni siquiera reconocieron públicamente las acusaciones. Se dice que el primer incidente ocurrió hace más de seis meses. Se presentaron testimonios detallados hace más de un mes.

En septiembre, se unió al convoy Global Sumud Flotilla, compuesto por 500 activistas. Durante el trayecto, las disputas internas entre los altos mandos llevaron a Thunberg a dimitir del comité directivo y a abandonar el barco principal. Posteriormente, se la vio arrastrando su maleta por un muelle tunecino para embarcar en otro navío.

En ese turbulento viaje, la radio de su barco fue pirateada y empezó a reproducir a todo volumen canciones del grupo pop sueco ABBA, en un claro ataque contra Thunberg.

Según el periódico italiano Il Manifesto, que contaba con un corresponsal a bordo, la decisión de Thunberg de dimitir se debió a la frustración que sentía porque los líderes dedicaban demasiado tiempo a discutir sobre «asuntos internos» y no se centraban lo suficiente en Gaza.

Thunberg no respondió a las preguntas de The Post sobre la supuesta conducta sexual inapropiada ni sobre si esta influyó en su partida.

Ávila, quien dejó a su esposa y a su hija de dos años en Brasil para embarcarse en el que es su cuarto viaje en velero desde junio —tras haber ido dos veces a Gaza y una a Cuba—, negó las acusaciones.

«Estas acusaciones son obviamente falsas», declaró a The Post por WhatsApp el jueves mientras navegaba frente a la costa de España.

“El comité de ética habló con las tres personas mencionadas y confirmaron que se trata de una campaña de desprestigio, que somos compañeros y que nunca pasó nada”, añadió, antes de lanzar una extraña diatriba sobre los archivos de Epstein.

Una de las tres mujeres, que también participa en la flotilla actual, publicó un video en Instagram, grabado en el mar Mediterráneo, para abordar las acusaciones.

“Eso es mentira”, dijo la activista brasileña Lisi Proença, antes de atribuir todo a diferencias culturales.

“Para algunos dentro de la organización, es muy raro que los brasileños nos abracemos tanto. Somos muy cariñosos. Dormimos muy juntos y compartimos habitaciones.”

“Thiago y yo somos compañeros y amigos desde hace casi una década… Aquí en la flotilla es natural que compartamos habitaciones, que estemos siempre juntos.”

Las acusaciones han avivado las críticas de quienes afirman que la flotilla no es más que activismo superficial, con socialistas que participan solo para divertirse.

“En un momento en que los palestinos de Gaza sufren hambruna… esperaríamos que la movilización reflejara el respeto y la seriedad que merece este momento”, criticó duramente el grupo Palestinian Reveals.

“En cambio, vemos conciertos, un gran escenario, música y un ambiente festivo”, añadió, refiriéndose a la fiesta de inauguración de la flotilla el fin de semana pasado en Barcelona.

La flotilla pretende recaudar 3,5 millones de dólares para el viaje actual, pero su lista de donantes no es pública y los críticos afirman que poco o nada del dinero llega realmente a Gaza.

Un activista a bordo del barco Open Arms sopla burbujas con una pancarta que dice “Burbujas, no bombas”.

Como dijo un residente de las tiendas de campaña en Gaza: «Hubiera sido mejor donar dinero a Gaza en lugar de tirarlo al mar sin ningún beneficio», escribió el periodista palestino Mohammed AbuSalama.

Un portavoz de la flotilla afirmó que la investigación sobre las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Ávila, que salieron a la luz en noviembre, no halló pruebas de delito alguno.

«Ante la ausencia de denunciantes, testigos o pruebas, no había fundamento para que el asunto prosiguiera», declaró el equipo de prensa de la Flotilla Global Sumud a The Post.