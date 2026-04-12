Ridículo de la nueva ‘flotilla’ a Gaza: zarpa en falso varias veces desde Barcelona y hace escala nada más partir

La Global Sumud Flotilla ha aplazado su salida desde el puerto de Barcelona este domingo con destino a la Franja de Gaza debido a las condiciones meteorológicas adversas. La expedición, formada por una cuarentena de embarcaciones, tenía previsto zarpar este domingo desde el Moll de la Fusta rumbo a la Franja de Gaza para provocar a Israel. Según los organizadores, el fuerte oleaje previsto —con olas de entre cuatro y cinco metros— ha obligado a retrasar el inicio del viaje. Ridículo de la nueva flotilla a la Franja de Gaza así: zarpa en falso varias veces desde Barcelona y hace escala nada más partir, y uno de los coordinadores ha decidido realizar una «salida simbólica».

Los lazos terroristas de la ‘flotilla’

Uno de los coordinadores de la misión, Thiago Ávila, desde el Moll de la Fusta en Barcelona, ha confirmado la salida simbólica de la flotilla con el objetivo de romper el bloqueo. Thiago Ávila fue portavoz de Greta Thunberg en la anterior flotilla que salió en agosto también desde Barcelona para burlar el bloqueo de Israel en el puerto de la Franja de Gaza. Entonces, se reconoció que esa flotilla llevaba ayuda humanitaria simbólica para la población de Gaza. Su única intención era desafiar a Israel.

En esa flotilla también participó la ex alcadesa de Barcelona Ada Colau. Ávila tiene vínculos con los terroristas de Hezbolá, asentados en el sur de Líbano. Thiago Ávila acudió al funeral del líder de Hezbulá, Hasan Nasrallah, en Beirut en febrero de 2025. Lo elogió públicamente. También publicó una foto con Leila Khaled, líder del grupo terrorista Frente Popular para la Liberación de Palestina. Fue la primera mujer en secuestrar un avión. Posteriormente, fue liberada en un intercambio de prisioneros por rehenes civiles secuestrados por otros miembros del FPLP.

Sumar quiere escolta militar

El eurodiputado de Sumar Jaume Asens (Comuns) ha pedido este domingo al Gobierno «que envíe una fragata militar desde el inicio y que se coordine con el resto de Ejecutivos europeos para que se adopten todas las medidas preventivas a fin de evitar lo que ha sucedido en otras misiones, que han sufrido ataques y piratería».

«Exigimos que envíen una misión naval conjunta que proteja la libertad de navegación en aguas internacionales y los derechos de los ciudadanos europeos para que puedan cumplir con su misión humanitaria», ha dicho Asens.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también desde Barcelona, ha exigido a Sánchez que despliegue «acciones contra Israel por sus ataques al pueblo palestino» y que no se limite solo a «las palabras».

El ejército israelí interceptó una flotilla anterior, organizada por la misma entidad, el pasado octubre, cuando las embarcaciones intentaban llegar a la Franja de Gaza, bloqueada por el ejército israelí. Entonces, detuvo a Greta Thunberg y a más de 450 participantes. Entre ellos, Ada Colau, la ex alcaldesa de Barcelona.

Gustos burgueses de la ‘flotilla’

Tras la detención, los flotilleros denunciaron trato «vejatorio» por parte de Israel: se quejaron de «chinches», «sillas duras», «pintadas en las celdas» o retrasos en el servicio de agua y comida. Posteriormente, un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel reveló que no había ayuda en las embarcaciones. Una agente infiltrada israelí mostró un vídeo donde se probaba que las embarcaciones que han estado más de un mes por el Mediterráneo no llevaban ayuda humanitaria.

Entonces, se hizo muy conocida la influencer Barbie Gaza, Ana María Alcalde Callejas, por sus retransmisiones desde el mar Mediterráneo y sus salidas por todas las ciudades donde paraba la embarcación en la que viajaba. Posteriormente, fue investigada por enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio. El Juzgado de Instrucción nº 1 de Granada abrió diligencias previas contra Ana María Alcalde Callejas, conocida en redes sociales como Barbie Gaza, tras la denuncia presentada por la asociación judía Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), según ha difundido en un comunicado este jueves. La denuncia se basó en la posible existencia de delitos de enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio, motivados por las publicaciones y declaraciones de la influencer en sus perfiles públicos.

La influencer española Ana María Alcalde Callejas, conocida como Barbie Gaza, alcanzó notoriedad nacional en octubre de 2025, cuando participó en la Global Sumud Flotilla rumbo a la Franja de Gaza, en la que se embarcaron, entre otras, la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau, Greta Thunberg o Jimena González Gómez, diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Sus publicaciones en TikTok e Instagram, mostrando el día a día del viaje por el Mediterráneo y compartiendo sus opiniones contra Israel, dispararon su fama en redes sociales, alcanzando cerca de un millón de seguidores.

Palestinos contra los gays de la ‘flotilla’

Durante el viaje por el Mediterráneo, hubo fricciones entre los miembros de la flotilla, algunos vinculados con los grupos terroristas de Hezbolá y Hamás. Incluso, hubo abandonos, como Greta Thunberg, por incluir la causa LGTBIQ+, debido a que algunos integrantes palestinos consideraron que ser homosexual «es incompatible con las creencias musulmanas». Los integrantes de la flotilla reconocieron que la ayuda humanitaria que llevaban entonces a la Franja de Gaza era «simbólica» y que sabían que no la iban a entregar a los gazatíes.