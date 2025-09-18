Una diputada trans de Más Madrid se une a la flotilla de Gaza jaleando el lema terrorista de Hamás

La diputada trans de Más Madrid Jimena González ha anunciado este jueves 18 de septiembre que se embarcará en la próxima flotilla que salga a la Franja de Gaza con el objetivo de romper el bloqueo del «Estado genocida» de Israel y llevar ayuda humanitaria en su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid. «En unos días salgo en la próxima flotilla a Gaza. Una flotilla pacífica, cargada de material humanitario, con la misión de abrir un corredor humanitario que permita la llegada de material básico, elemental, para la población civil de Gaza», ha planteado la diputada trans, que ha jaleado las proclamas del grupo terrorista de Hamás.

González viajará a bordo de la flotilla organizada por Thousand Madleens to Gaza. A su vez, esta flotilla realiza este viaje debido a que se ha unido a la Coalición Flotilla de la Libertad (FFC), de Ada Colau y Greta Thunberg, que salió de Barcelona el pasado 31 de agosto. Esta segunda, gestionada por un sindicato catalán, está vinculada a Hamás y Hezbollah a través de sus líderes. La flotilla de la diputada de Más Madrid saldrá el 24 de septiembre de 2025 desde el puerto siciliano de Catania.

La Franja de Gaza está administrada desde 2007 por los terroristas de Hamás. La Autoridad Palestina y Hamás han torturado de forma sistemática durante décadas a activistas de derechos humanos, mujeres, personas LGBT, opositores políticos, supuestos «colaboradores» y palestinos que venden tierras a judíos, según documento la organización no gubernamental UN Watch en 2022. El propio líder de Hamás Yahya Sinwar torturó a otro líder terrorista Mahmoud Ishitwi por «violar el buen comportamiento y la moral», un eufemismo que utiliza Hamás para referirse a la homosexualidad.

La diputada trans de Más Madrid ha destacado que voy como «mujer, feminista, persona trans, madrileña y española, con muchísimo orgullo de ir», porque entiende que el trabajo de «representación política» va «mucho más allá del trabajo parlamentario».

Proclamas de Hamás

«Implica representar la voluntad del pueblo que te ha elegido como diputada. Y esa voluntad la ha expresado el pueblo madrileño con meridiana claridad el pasado domingo. Así que es un orgullo y un honor ir en esa flotilla representando la voluntad de todos los madrileños y madrileñas que me han elegido como diputada, de que termine el genocidio en Gaza y de que Palestina sea libre desde el río hasta el mar», ha rematado con la proclama terrorista de Hamás, que llama a la eliminación de Israel al pedir un Estado de Palestina entre el río Jordán y el mar Mediterráneo que es donde se encuentra Hamás.

Durante los últimos días, la flotilla a la que se unirá la de la diputada trans de Más Madrid ha desatado la controversia, debido a las fiestas que han organizado a bordo. Las mismas se han hecho virales debido a las retransmisiones que ha hecho la influencer Hanan Alcalde a través de redes sociales.

Según un informe de investigación de organización independiente y un documento del ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, la flotilla de Greta Thunberg y Ada Colau está vinculada a terroristas de Hamás y de Hezbolá a través de sus líderes Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzaman, Thiago Ávila y Wael Nawar, portavoz de la flotilla de Greta Thunberg y Ada Colau.

Kamaruzaman ha recibido a terroristas de Hamás, Ávila ha acudido a funerales de líderes de Hizbulá y Nawar se ha reunido con líderes de Hamás en África. El informe, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se ha realizado por una compañía de investigación independiente no vinculada al gobierno de Israel que traza la financiación de grupos y células terroristas. La compañía prefiere mantener su identidad en el anonimato por razones de seguridad.

La Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC) gestiona la principal campaña de recaudación internacional del movimiento Global Movement to Gaza (GMTG). El sindicato catalán ha recaudado más de 3,3 millones de euros. Global Movement to Gaza está integrado en la Global Sumud Flotilla (GSF) que hace viajes por el Mediterráneo a la Franja de Gaza. La flotilla salió Barcelona el pasado 31 de agosto con Greta Thunberg y Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona, a bordo y otros activistas izquierdistas.

La flotilla de Greta y Colau con Hezbolá

Thiago Ávila, miembro del comité directivo de la flotilla de Greta Thunberg y Ada Colau, acudió al funeral del líder de Hizbulá, Hasan Nasrallah, en Beirut en febrero de 2025. Lo elogió públicamente.

Wael Nawar, portavoz de la flotilla de Greta Thunberg y Ada Colau a Gaza, ha posado con Youssef Hamdan para diferentes fotografías durante una reunión en su sede argelina en junio. Hamdan dirige la operación terrorista de Hamás en el norte de África.

Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzaman es miembro del comité directivo de flotilla de Greta Thunberg y la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau. Es fundador y director ejecutivo de Cinta Gaza Malasia (CGM) y presidente del Consejo Supremo de Defensores de MyAqsa, que tiene lazos con Hamás.

¿Cómo se consigue el dinero?

La Intersindical Alternativa de Cataluña gestiona las principales campañas de Chuffed.org. Solo la campaña global ha recaudado 3,3 millones de euros. Otras filiales de GMTG utilizan una combinación de financiación colectiva y enlaces de pago directo, algunos vinculados a organizaciones registradas, otros gestionados por particulares o con atribución limitada.

El informe de una compañía de investigación independiente revela que la Intersindical Alternativa de Cataluña desempeña una función clave en la recaudación de fondos para campañas internacionales de solidaridad con la Franja de Gaza, administrada por los terroristas de Hamás desde 2007.