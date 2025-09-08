Activistas de la flotilla por-Gaza se van de fiesta y conciertos en Baleares al grito de «¡Free Palestine!»

La fiestera flotilla pro-Gaza que va rumbo a Israel aprovechó su parada por las Islas Baleares para irse de conciertos y pasar una noche de fiesta. En un vídeo publicado en redes sociales y que ha levantado las mofas de miles de usuarios, se puede ver a los integrantes de las embarcaciones bailar sonrientes al grito de «Free Palestine».

Son muchos los activistas que se han congregado frente a un escenario para bailar y ondear banderas de Palestina mientras sonaba la música en un evento en el que parece de todo menos una jornada de reivindicación y protestas contra la que consideran un genocidio de Israel contra el pueblo palestino.

Una de las activistas, la misma que aparece de fiesta en una cala de Menorca, ha justificado este episodio indicando que la flotilla tuvo que parar en Baleares «para repostar y arreglar algunos fallos técnicos».

Las redes sociales no han perdonado y han criticado duramente esta acción. «Al final combatir al ejército de Israel en Gaza era ir parando en cada puerto a pegarse una fiesta del quince», manifiesta un usuario de la red social X.

«Cuando el apoyo a Palestina se convierte en un crucero de placer con todo incluido, «todo excusa es buena para emborracharse, estás no saben ni que es palestina ni que es Israel, pero tienen un doctorado alcohólico» o «frivolizar con un tema tan serio es restarle ellas mismas gravedad y seriedad» son algunos de los comentarios que se han escrito en redes.

Otros consideran que la flotilla «no puede caer más bajo» mientras que algunos la han tachado de «postureo progre»

Fiesta en una cala de Menorca

El pasado jueves, esta misma flotilla ya hizo una parada técnica en Menorca, donde celebraron una fiesta en una cala de esta isla que dio mucho que comentar en las redes sociales.

La flotilla que iba a Gaza ha tenido que parar en Menorca y no pueden continuar. Mientras tanto, estos luchadores meneando el buyate super preocupados por los niños palestinos. pic.twitter.com/GjVYsLO4NP — 🔊 La Española 🇪🇸 (@LaEspanolacom) September 3, 2025

Cabe recordar que la misión, denominada Global Sumud, y encabezada por la activista Greta Thunberg, Ada Colau (ex alcaldesa de Barcelona) y el actor Eduard Fernández, busca romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel para llevar ayuda humanitaria a la zona en conflicto.

Son muchas las embarcaciones con 300 toneladas de comida y agua que también han partido desde otros puertos como el de Génova (Italia), Catania (Sicilia) y Túnez, uniéndose a la travesía principal en alta mar. Se espera que la flotilla llegue a Gaza a mediados de septiembre.