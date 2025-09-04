La expedición de la Global Sumud, flotilla que en teoría tiene que llevar ayuda humanitaria a Gaza, ha disparado el cachondeo en las redes. El otro día alguien incluso recordaba, en un meme, aquel juego de Hundir la flota, en el que jugaban los adolescentes cuando no había móviles ni internet.

Te parapetabas detrás de un tablero de plástico y distribuías tus buques: portaviones, acorazados, cruceros, destructores y hasta patrulleras. El tablero en cuestión estaba dividido en líneas verticales y horizontales. Tenías que acertar la posición de la armada rival a base de decir números y letras: A-1, por ejemplo. En el que ha circulado aparece Greta Thunberg con su peinado estilo Cristóbal Colón, que tanto llamó la atención el día de su salida.

Se ha hecho igualmente viral un vídeo de una de las tripulantes, una rubia marcándose unos pases de baile en cubierta. En este caso le han recordado la matanza provocada por Hamás en el festival Supernova, en la localidad de Reim, a pocos kilómetros de Gaza, aquel fatídico 7 de octubre del 2023.

Los comentarios en las diferentes redes han sido de lo más variopinto: «ridículo absoluto» «otra performance»; «vacaciones en el mar»; «antes se ha ido a la pelu»o «que se la queden», en alusión a la ex alcaldesa de Barcelona.

La verdad es que la expedición empezó con mal pie. A las pocas horas de su salida por todo lo alto —fue el tema estrella del informativo de TV3— ya estaban de vuelta con la excusa del «mal tiempo».

Pero a nadie le cuadra que antes de una travesía de 1.600 millas náuticas —más de tres mil kilómetros— no mirasen las previsiones meteorológicas. Luego corrió que algunas embarcaciones no habían pasado de Badalona.

Uno de los portavoces de la flotilla llegó a admitir que lo del domingo había sido una «prueba» de cara, se supone, a los medios de comunicación, que necesitaban imágenes del acto.

Seguramente, las dudas de última hora obedecen también a las declaraciones del ministro israelí Itamar Ben-Gvir, nada menos que el titular de Seguridad Nacional, que ha advertido que, en caso de ser detenidos, no será una detención de trámite, sino que serán tratados como “terroristas”.

Las noticias más recientes sobre la expedición —se puede seguir a través de su perfil de X— indicaban que estaban saliendo de Menorca. De hecho, en un post de hace unas horas decían que estaban «navegando hacia Gaza» cuando, en realidad, se les veía entrando en este puerto.

Además, si consiguen llegar a la otra punta del Mediterráneo, deberán enfrentarse a la Armada israelí. Previsiblemente, el Mossad -los servicios secretos- monitorizará todo el trayecto. E incluso es posible que tenga alguien dentro.

La flotilla ha denunciado que, a nueve kilómetros de las Baleares, fueron sobrevolados por drones. Mientras que la izquierda italiana ha pedido explicaciones a Giorgia Meloni por la supuesta presencia de un avión militar israelí en la base de Sigonella, en Sicilia. Ni Colón levantó en su día tanta expectación.