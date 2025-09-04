Activistas de la flotilla pro-Gaza que van rumbo a Israel celebran una fiesta en una cala de Menorca

Activistas de la flotilla pro-Gaza que van rumbo de Israel han celebrado una fiesta en una cala de Menorca después de que diversas embarcaciones realizaran una escala técnica en esta Isla en la madrugada de este miércoles.

La misión que cuenta con figuras mediáticas como la activista Greta Thunberg, la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau y el actor Eduard Fernández, salió el domingo de Barcelona,y aunque tuvieron que regresar a la capital catalana por una tormenta en el mar, volvieron a zarpar el lunes por la tarde.

Durante los próximos días, se prevé que una veintena de embarcaciones se sumen a la misión desde Italia, Grecia y Túnez para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Se van a una cala de Menorca y se graban diciendo que Israel es muy malo mientras hacen una fiesta en la flotilla Jugada maestra de esta gente pic.twitter.com/c0Osp52hF8 — Anonymous Tabarnia 🃏 (@Anonymous_TA) September 4, 2025

Aprovechando esta parada en aguas de Menorca, una de las activistas ha relatado su experiencia a bordo y ha mostrado en redes el barco, «mi nuevo despacho». «En mi casa tenía una habitación donde he vivido dos años encerrada con un espejo y con la palabra ¡No entrar!’»

«Este es mi supermegapequeño despacho con mis apuntes», que lleva en la mano, según relata «porque tengo un video muy importante y vais a entender por qué ahora llevamos dos años de genocidio y no ha sido parado. Es una noticia que muchos verán como conspiranoica, pero que le da sentido a todo lo que está ocurriendo en el mundo por lo que los poderes están callados».

La activista a continuación apunta que tiene una compañera a bordo «que canta de maravilla y la verdad nos ambienta un poquito esto, y nos lo hace un poquito más ameno. Y también el chico que nos acompaña toca el violín, la guitarra, o sea, estoy con artistas», indica la alegre activista desde su barco que continúa su ruta para «romper el asedio de manera pacífica no violenta».

«Recordarlo para cuando los israelíes nos secuestren», remarca y concluye con el grito particular de guerra Free Palestine.