‘Barbie Gaza’ en el punto de mira de la Justicia por enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio

La Justicia investiga a Barbie Gaza, Ana María Alcalde Callejas, por enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio. El Juzgado de Instrucción nº 1 de Granada ha abierto diligencias previas contra Ana María Alcalde Callejas, conocida en redes sociales como Barbie Gaza, tras la denuncia presentada por la asociación judía Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), según ha difundido en un comunicado este jueves. La denuncia se basa en la posible existencia de delitos de enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio, motivados por las publicaciones y declaraciones de la influencer en sus perfiles públicos.

La influencer española Ana María Alcalde Callejas, conocida como Barbie Gaza, alcanzó notoriedad nacional en octubre de 2025, cuando participó en la Global Sumud Flotilla rumbo a la Franja de Gaza, en la que se embarcaron, entre otras, la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau, Greta Thunberg o Jimena González Gómez, diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Sus publicaciones en TikTok e Instagram, mostrando el día a día del viaje por el Mediterráneo y compartiendo sus opiniones contra Israel, dispararon su fama en redes sociales, alcanzando cerca de un millón de seguidores.

Durante el viaje por el Mediterráneo, hubo fricciones entre los miembros de la flotilla, algunos vinculados con los grupos terroristas de Hezbolá y Hamás. Incluso, hubo abandonos, como Greta Thunberg, por incluir la causa LGTBIQ+, debido a que algunos integrantes palestinos consideraron que ser homosexual «es incompatible con las creencias musulmanas». Los integrantes de la flotilla reconocieron que la ayuda humanitaria que llevaban entonces a la Franja de Gaza era «simbólica» y que sabían que no la iban a entregar a los gazatíes.

Según la denuncia, Alcalde Callejas ha difundido teorías conspirativas de corte antisemita, negado las atrocidades cometidas por Hamás durante el atentado terrorista del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel y justificado las acciones de esta organización. Entre los hechos recogidos destacan publicaciones en las que sugirió que Israel podría estar detrás del atentado contra la comunidad judía en Sídney, presentado como una «falsa bandera». Además, ha hecho declaraciones negando violaciones documentadas, rechazando calificar a Hamás como grupo terrorista y describiendo la masacre del 7-O como «una explosión de tantos años de represión».

La resolución judicial subraya la gravedad de los hechos, señalando que las manifestaciones de Barbie Gaza han alcanzado gran difusión en redes sociales y cadenas de televisión nacionales, amplificando mensajes que van en contra de los principios fundamentales de la sociedad democrática.

Por ello, el juzgado ha dado traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre la competencia para la instrucción de la causa, un paso que confirma la seriedad de los hechos denunciados y la necesidad de que sean investigados con la máxima diligencia.