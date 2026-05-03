Montero tira de los clásicos sanchistas: promete implantar en Andalucía una «mirada transversal feminista»
La ex ministra y candidata del PSOE saca la bandera del "feminismo" pese a los escándalos de prostitución y abusos que acumula su partido
Tirando de los clásicos mantras del sanchismo. Así, la candidata socialista a la Junta de Andalucía, la ex ministra María Jesús Montero, suma y sigue en su tortuosa campaña electoral que, según todas las encuestas, acabará con una derrota en las urnas el próximo día 17. Como antídoto a esos negros augurios, Montero ha optado este sábado por ondear la bandera del «feminismo», pese a la cantidad de escandalos de prostitución, mezclada con corrupción, que acumula el PSOE de Sánchez, así como de casos de abusos.
Sin una sola referencia a estos escándalos, ajena a ellos, María Jesús Montero se ha despachado este sábado prometiendo que, si llegara a gobernar Andalucía, implantaría en esta Comunidad una «mirada transversal feminista» que guiaría la acción del Ejecutivo regional.
En su agenda de campaña, la receta del día lanzada por Montero es hacer que «la mirada transversal feminista esté presente en todas las decisiones» que hay que «impulsar para hacer avanzar a la mayoría social, que es mayoritariamente de mujeres».
Lo ha dicho durante un acto de campaña celebrado en Mairena del Aljarafe (Sevilla). En esta jornada han intervenido, junto a Montero, las secretarias de Igualdad del PSOE federal y de Andalucía, Pilar Bernabé y Olga Manzano, respectivamente. También ha estado acompañada por la secretaria de Organización del PSOE federal, Rebeca Torró, y por el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas.
María Jesús Montero ha sostenido que «la igualdad hay que seguir conquistándola cada día», porque «no es una meta que ya se haya conseguido». Dice que actualmente hay una «amenaza de involución» en materia de «respecto a los derechos de las mujeres». Esa «amenaza» no la ve en los escándalos de su partido sino en la derecha, según ella misma ha dicho.