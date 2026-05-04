Juanma Moreno vence a la ‘coalición de izquierdas’ liderada por Montero en el debate del 4-M: «Es una traición a Andalucía»

El primer debate de cara a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo ha concluido con un claro vencedor. Juanma Moreno, que acudió al encuentro con una corbata de color verde en referencia a Andalucía y que simboliza la esperanza y la unión del pueblo, ha sido el triunfador de la noche.

El plan era claro: atacar la gestión del gobierno de Juanma Moreno, como manifestó el principal candidato a ganar las elecciones en su ‘minuto de oro’. «Las izquierdas tienen el objetivo de romper la mayoría de la estabilidad».

La contienda entre los candidatos comenzó abordando el tema de la vivienda. Moreno acusó a María Jesús Montero de que la prioridad de los andaluces ha cambiado y que actualmente este es el problema que más les importa, tras «los ocho años de gestión de Sánchez».

También ha aprovechado para reprochar que la situación de paro en la que se encuentra Andalucía es consecuencia de la pésima labor del anterior gobierno autonómico. «Usted tiene un pasado. Cuando fue consejera, la tasa de paro era del 37% en Andalucía y ahora está en un 14,66%», manifestó.

Otro de los puntos calientes del debate fue la Sanidad. En este punto, el líder del PP recibió los ataques de las tres izquierdas lideradas por Montero en cuanto a los fallos en el cribado de cáncer de mama. Y Moreno afeó al portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, por utilizar a las mujeres «para arañar algunos votos con este tema».

El debate alcanzó su punto álgido con la financiación territorial, donde Juanma Moreno asestó un golpe casi defintivo a Montero con el perjuicio que sufre la comunidad. «La señora Montero nos ha crujido a impuestos a todos. La política del PSOE es freírnos a impuestos mientras se beneficia a otros territorios. Es una traición a Andalucía».

Este es un mensaje que secundó Gavira, candidato de Vox, quien afirmó que «para usted vale más un catalán que un andaluz».

Moreno se reafirma

La sede de Radio Televisión Española en Sevilla acogió el primer debate electoral previo a los comicios del próximo 17 de mayo. A él acudieron los cinco candidatos de los partidos con representación en el Parlamento Andaluz.

Tanto Antonio Maíllo (Por Andalucía) como José Ignacio García (Adelante Andalucía) y Mª Jesús Montero (PSOE) se presentaron a la cita con símbolos alusivos a la polémica sobre los cribados del cáncer de mama, un claro indicativo de lo que sería el principal arma arrojadiza contra Juanma Moreno durante el acalorado debate.

Además, la representante socialista eligió un atuendo muy particular para la ocasión, vestida de verde al completo, en una muestra casi desesperada por ganarse el favor de los andaluces. Por su parte, Juanma Moreno (PP) y Manuel Gavira (Vox) casi calcaron su imagen, apostando por trajes oscuros y corbatas verdes. Una sintonía que, sin embargo, no se reflejó después en sus argumentarios, ya que el candidato del partido de Santiago Abascal se unió en determinados momentos a la persecución contra el expresidente de la Junta.

A pesar de la ‘encerrona’, Juanma Moreno consiguió salir airoso de todos y cada uno de los bloques en los que se dividió un debate que tuvo una duración de 90 minutos y que estuvo moderado por Xabier Fortes y Laura Clavero.

El líder de los populares centró en casi todo momento su discurso hacia su principal rival, María Jesús Montero, a quien no sólo señaló por su etapa como Consejera de Sanidad de la comunidad, sino también por sus años al lado de Pedro Sánchez en el Gobierno.

Una de sus primeras críticas se centró en la situación de la Vivienda en Andalucía, momento que Moreno aprovechó para sacar pecho por su gestión respecto a las Viviendas de Protección Oficial: «Nosotros hemos cuadriplicado la construcción de VPO en la región». Y de paso, respondió también a los ataques de Adelante Andalucía: «Hay que ir contra la okupación».

Pero el candidato del Partido Popular no sólo destacó por la elocuencia de su mensaje, sino también por la visibilidad del mismo, ya que fue el único que utilizó de manera recurrente diapositivas en papel y documentos para apoyar su discurso. El tanto de la comunicación no verbal también cayó de su lado en una noche en la que todo sumaba.

Aunque el mayor rédito llegó con el debate sanitario, donde Moreno presumió de su ‘Ley de Garantías Sanitarias’, por la cual, si permanece en el Gobierno, no se podrán bajar los presupuestos públicos en este sector y se obligará a un aumento anual de los profesionales contratados. Por si fuera poco, el líder de los populares recordó el recorte de «1.500 millones» en Sanidad durante la etapa de Montero como consejera o los más de 7.700 despidos.

Cifras que contrastan además con la gestión del Partido Popular durante el tratamiento de la crisis por el fallo en el cribado de los cáncer de mama. Tal y como ha expresado Moreno, Andalucía ya ha contratado a 60 nuevos radiólogos y a más de 500 profesionales de diferentes rangos.

La carpeta sanitaria fue una de las que más factura pasó a María Jesús Montero, quien sacó a relucir «los copagos» y «las privatizaciones», dos asuntos que se volvieron en su contra. «La única que habló de copago fue usted y aquí tengo este informe del año 2005», exclamó Moreno mientras sostenía dicho documento a la vista de todos los telespectadores.

Poco después, el candidato popular recibió un refuerzo que nadie esperaba y es que José Ignacio García reconoció «con mucha pena» que quien abrió la puerta a las privatizaciones en Andalucía fue «el Partido Socialista». Moreno resumió esta parte del debate con una sentencia demoledora: «Nadie ha gestionado peor la Sanidad que el PSOE».

En su lucha contra Montero, el líder de los ‘populares’ atacó a la ex ministra por haber cedido y premiado a los independentistas en sus pactos de Gobierno en perjuicio de Andalucía por la financiación autonómica. «Llevamos 17 años desde que Zapatero y ERC pactaron un acuerdo que claramente perjudica a Andalucía. Usted tenía un mandato y hace ocho años abdicó de sus responsabilidades para mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa, había que ceder». Moreno cifra en 1.500 millones la cantidad de dinero que deja de recibir Andalucía con el actual sistema.

«Usted como andaluza, para ser la mujer más poderosa de la historia democrática de España, no le ha dado a Andalucía la financiación que merece. Usted no cumple nada, no tiene crédito».

La desigual financiación territorial fue uno de los pocos puntos en común con el discurso de Manuel Gavira, que también quiso dejar clara su postura. «Para usted vale más un catalán que un andaluz. No lo dice porque le da vergüenza, pero lo hace para mantener a la mafia y la corrupción del Gobierno».