Castilla y León: Intervalos nubosos y lluvia ocasional según AEMET, viento del norte y cambios térmicos

En el conjunto del territorio de Castilla y León, la jornada del 17 de mayo de 2026 se presenta con intervalos nubosos y probabilidades de precipitaciones ocasionales, especialmente en el este y en las zonas montañosas, donde podrían acompañarse de tormentas y granizo. Las temperaturas tienden a ascender, salvo en el tercio occidental, mientras que el viento será predominante del norte por la noche y del oeste y noroeste durante la tarde, generalmente flojo.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 17 de mayo

Cielos nublados y chubascos al atardecer en León

El cielo se despereza lentamente en León, mostrándose mayormente nublado, aunque por la mañana las probabilidades de lluvia son más moderadas. A medida que el sol, que ha salido a las 06:58, se adentra en el firmamento, las temperaturas comenzarán en unos frescos 6 grados, pero alcanzarán un notable 18 hacia el inicio de la tarde. Sin embargo, el ambiente se sentirá más pesado debido a la alta humedad que superará el 80%.

Ya por la tarde, el panorama cambiará con más posibilidades de chubascos, especialmente cuando la luz del día empiece a apagarse. El viento, casi imperceptible en su recorrido, no ayudará a despejar la sensación térmica, que se mantendrá cercana a los 18 grados. Mientras el sol se despida a las 21:39, es un buen momento para tener un paraguas a mano, ya que la lluvia podría hacer su aparición y dejar su impronta en la velada leonesa.

Zamora: nubes grises y viento fresco

En Zamora, el día comienza con un aire fresco que acaricia la piel, presagiando cambios en el ambiente. Las nubes grises se desplazan lentamente, mientras el viento sopla del norte, a penas audible entre los susurros de la mañana. A medida que avanza el día, las temperaturas oscilarán entre 8 y 21 grados, pero la sensación térmica seguirá siendo más fría, especialmente por la tarde.

La transición entre la mañana serena y la tarde inestable es evidente. Aunque se espera una leve probabilidad de lluvia en la tarde-noche, la verdadera alerta viene del viento, que podría alcanzar rafagas de hasta 35 km/h. Con una humedad relativa que puede llegar al 85%, es mejor llevar un paraguas y abrigarse, ya que la sensación térmica puede descender hasta los 7 grados.

En la ciudad de Salamanca, ambiente cálido y nubes dispersas

El día amanece en Salamanca con una agradable frescura, donde la temperatura mínima ronda los 7°C y la sensación térmica se siente un par de grados más baja. A medida que avanza la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado y no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de unas horas de luz que comienzan con la salida del sol a las 07:03. Sin embargo, la humedad, que se eleva hasta un 90%, puede hacer que el ambiente resulte un tanto pesado.

Al llegar la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 20°C, alcanzando su máximo. Aunque la probabilidad de lluvia aumentará a un 25% en la tarde-noche, las condiciones generales seguirán siendo favorables para salir a disfrutar del entorno salmantino. El viento soplará de manera suave, con una velocidad media de 10 km/h y aunque algunas rachas alcanzarán los 6 km/h, no habrá motivo para preocuparse. El día finalizará con la puesta del sol a las 21:35, brindando casi 15 horas de luz.

Valladolid: cielos nublados y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable a lo largo de la mañana y la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 21 grados. Aunque hay una ligera posibilidad de que pueda chispear en la tarde-noche, los cielos estarán mayormente nubosos, con vientos suaves que no alterarán la calma del día.

Es un momento perfecto para disfrutar de un paseo por el parque o realizar actividades al aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo que se respira. Una buena oportunidad para salir y conectar con el entorno, ya que el tiempo acompaña sin sorpresas.

Nubes y lluvias en aumento en Burgos

La jornada en Burgos comienza con un cielo bastante cubierto, donde las nubes parecen presagiar un día húmedo. Las temperaturas son frescas, alrededor de 7 grados, lo que aporta un ambiente algo frío. A medida que avance el día, se intensificará la probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde-noche, alcanzando un ambiente más lluvioso y una sensación térmica máxima de 17 grados. Se recomienda llevar paraguas y abrigo para afrontar el tiempo cambiante que nos espera.

Palencia: chubascos intermitentes y ambiente cálido

Las primeras horas traen un ambiente fresco en Palencia, con temperaturas que rondan los 5°C y un cielo despejado. Sin embargo, a medida que avanza el día, el termómetro irá ascendiendo hasta alcanzar los 19°C, aunque se anticipan chubascos intermitentes en la tarde-noche, cuando la probabilidad de lluvia se sitúa en un 55%.

Con vientos del norte soplando a una velocidad media de 5 km/h y ráfagas que pueden llegar hasta 6 km/h, se recomienda llevar un paraguas al salir, ya que las precipitaciones podrían ser puntuales, especialmente a partir de la tarde. La humedad, que alcanzará su punto máximo del 90%, sumado a los cambios en el cielo, hará que la sensación térmica se sienta más cálida conforme avance la jornada.

Ambiente frío con probables lluvias en Ávila

La jornada comienza con un ambiente frío, donde el cielo se presenta nublado y con probabilidades de lluvia hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados y una sensación térmica que puede descender a los 6 grados, por lo que es aconsejable salir abrigado.

A medida que avance el día, la situación empeorará, ya que se espera un aumento en la probabilidad de lluvia durante la tarde y la noche, acompañada de un viento moderado del norte. Se recomienda llevar paraguas y optar por ropa impermeable si se planea salir, ya que el tiempo se tornará más inclemente hacia el final de la jornada.

Segovia: cielo cubierto y chubascos a la vista

Las primeras horas traen un cielo cubierto, con temperaturas que arrancan frescas en torno a los 7°C. A medida que avanza el día, se anticipan chubascos intermitentes desde media mañana, elevando el termómetro hasta los 18°C por la tarde. La humedad alcanzará niveles altos, lo que provocará una sensación térmica que puede resultar más intensa.

A medida que se acerque la tarde, las precipitaciones se tornarán más intensas y será recomendable estar preparado para la lluvia. El viento, suave en la mañana, podría intensificarse con ráfagas de hasta 7 km/h, sumando una sensación fresca al ambiente. Es un buen día para tener un paraguas a mano y buscar refugio entre actividades si se presenta la ocasión.

Cielos cubiertos con lluvias esperadas en Soria

La jornada en Soria comienza con un amanecer fresco, marcando 4°C y con cielos que poco a poco se irán cubriendo. Durante la mañana, la probabilidad de lluvia es baja, pero a medida que avance el día, las nubes tomarán protagonismo y se espera una tarde-noche con muy altas posibilidades de lluvia, alcanzando temperaturas máximas de 17°C y una sensación térmica que podría sentirse más elevada.

Con 15 horas de luz, desde el amanecer hasta la puesta del sol, es un buen momento para disfrutar del día, aunque la humedad podría hacer que el ambiente resulte un poco pesado. La dirección del viento del suroeste, que soplará a 10 km/h, contribuirá a la sensación de frescura, por lo que es recomendable llevar un paraguas a mano y prepararse para un tiempo variable a lo largo de la jornada.