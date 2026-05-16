Lion Ceccah: quién es, edad, nombre real y canción de Lituania en Eurovisión 2026

El Festival de Eurovisión 2026 ha encontrado en el representante de Lituania, Lion Ceccah, a uno de sus grandes revulsivos. Con una propuesta que ha roto todos los moldes tradicionales del país báltico, el joven artista no solo ha conquistado a los eurofans, sino que ha consolidado su estatus como una de las realidades más prometedoras del pop alternativo europeo gracias a su carisma y una arrolladora puesta en escena. Te contamos todo sobre este artista.

Nombre real y edad de Lion Ceccah

Lion Ceccah es el actual nombre artístico de Tomas Alenčikas, cantante y compositor nacido el 1 de agosto de 1991 en Vilna, capital de Lituania. Y es una de las figuras más destacadas de la escena drag de su país de origen.

Trayectoria profesional

El artista de 34 años, después de graduarse de la Escuela Secundaria Vasily Kachalov y de la Escuela de Música Karoliniškės en Vilnius, comenzó a estudiar en el Departamento de Artes Escénicas del Colegio de Vilnius , donde se graduó con una Licenciatura en Teatro Musical.

Como se ha mencionado, Lion Ceccah es un referente en el mundo drag lituano. Participó en la versión lituana de X Factor donde alcanzó el 4º lugar, siendo un punto de inflexión en su carrera. El artista sufrió una agresión después de uno de sus conciertos. Por ello animó a la gente a no guardar silencio ante los discursos de odio. Lleva años intentando ir a Eurovisión. A través de su maquillaje, elaborados vestuarios, transformación visual, presenta una versión amplificada de su yo interior.

El artista participó en la preselección a Eurovisión que suele hacer Lituania, Eurovizija.LT. En su edición de 2026, a lo largo de varias eliminatorias, compitieron 40 artistas. Solo 11 consiguieron llegar a la gran final en la que Lion Ceccah con Sólo Quiero Más se alzó con el triunfo.

Así es la canción ‘Sólo quiero más’

La canción transmite una mezcla de inquietud, búsqueda interior y deseo constante de algo más. El protagonista se siente perdido o rodeado de miedos, del caos del mundo y de la incertidumbre, intentando huir de ese ambiente. Por ello, siente la necesidad profunda de seguir adelante.

La actuación de Lion Ceccah ha sido muy celebrada por el público reunido en Viena durante la gran final de Eurovisión 2026.