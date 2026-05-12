Por qué no actúa España en Eurovisión este 2026: la lista de los países que no participan este año

España no participará en Eurovisión 2026. Esta noticia supuso un antes y un después en la historia del certamen musical, puesto que es la primera vez desde 1961 que España no envía un representante a este festival. Y es que, desde que se llevó a cabo su debut con Conchita Bautista y la canción Estando contigo, nuestro país ha mantenido una presencia constante en este concurso, convirtiéndose en todo un clásico. Por lo tanto, este adiós (suponemos que temporal) a Eurovisión rompe la trayectoria que incluye grandes hazañas como son las victorias de Massiel (1968) y Salomé (1969) y el histórico tercer puesto de Chanel en 2022. Pero, ¿por qué RTVE ha decidido que España se retire de Eurovisión 2026? Todo ha venido dado porque la Unión Europea de Radiodifusión (UER) permitió la participación, de nuevo, de Israel, a pesar de estar en guerra en Gaza y las críticas recibidas en los últimos años por presuntas interferencias políticas.

Debemos recordar que, meses antes de hacer oficial esta histórica decisión, RTVE advirtió que no le temblaría el pulso a la hora de abandonar el certamen si Israel no quedaba excluido. De hecho, esta postura fue aprobada por mayoría absoluta en septiembre de 2025, durante la celebración del Consejo de Administración. El objetivo no era otro que tomar cartas en el asunto ante el cada vez más creciente debate político que ponía en juego la neutralidad que debía existir en un festival de estas características. Al ser conscientes de que, ni aun con esa advertencia, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) tenía previsto dar su brazo a torcer, RTVE oficializó la salida de España de esta edición, cuya final se celebrará este sábado 16 de mayo en Viena.

Más allá de lo simbólico, hay que destacar que nuestro país forma parte del Big Five junto a Italia, Francia, Alemania y Reino Unido. Esto se traduce en que son los mayores contribuyentes económicos al festival, por lo que el adiós de España ha supuesto un gran revés en la estructura de Eurovisión.

Pero todo va más allá, puesto que la desvinculación de nuestro país con el certamen llega a tal punto que RTVE no emitirá ni las semifinales ni la gran final, cuya celebración está prevista el próximo sábado 16 de mayo. Por lo tanto, se romperá de forma radical una tradición española, como era la de reunirse para ver la gran final en familia o con amigos.

España no es la única que ha dicho adiós a ‘Eurovisión 2026’: lista de países que no participan

Son varios los participantes, y muchos de ellos piezas importantes de la historia del festival que, como España, han declinado la opción de participar en este certamen, precisamente por el asunto que compete a Israel. Entre ellos, se encuentran Países Bajos, Eslovenia e Irlanda. Recordemos que este último es uno de los dos países con más victorias en la historia del festival.

Estas delegaciones solicitaron previamente un debate específico sobre la participación de Israel en el certamen, pero no tuvo el éxito que esperaban, ni mucho menos. De esta forma, la decisión final de la Unión Europea de Radiodifusión provocó una retirada coordinada de estos países, por lo que pone en jaque el objetivo inicial de este certamen, que era el de unir a los participantes a través de la música.