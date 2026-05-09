‘Eurovisión 2026’: cuándo es, fecha, horario, dónde se celebra, todos los participantes y quién fue el ganador en 2025

El mes de mayo ha llegado de manera oficial y, con ello, tendrá lugar uno de los eventos musicales más esperados del año. Eurovisión 2026 arranca y lo hace con el objetivo de volver a darle un toque musical al mundo. Eso sí, como es bien sabido por todos, este año España no participará en el festival. Desde que nuestro país realizó su gran debut, en 1961, no ha faltado a la cita anual. Pero, dadas las circunstancias, se ha decidido que este 2026 no habrá representante español, ni canción. Además, esto ha provocado que el evento musical no tenga presencia en la parrilla televisiva española.

Cada año, el espectador tiene la oportunidad de ver Eurovisión gracias a La 1 de Televisión Española, pero este 2026 no será emitido. Tal y como se ha informado, la UER ha permitido la participación de Israel en el festival. Una decisión que no ha sentado nada bien, por obvias razones, y que ha provocado que países como España decidan salirse del formato. Eso sí, aunque España no luchará por llevarse el trofeo, pues no participa, son muchas las personas que quieren seguir de cerca este acontecimiento musical. Por ello, realizamos un breve repaso de lo que se sabe.

¿Cuándo es, horario y dónde se celebra ‘Eurovisión 2026’?

Este 2026, Eurovisión celebrará la 70.ª edición de su festival. De esta manera, los días 12, 14 y 16 de mayo han sido los elegidos para llevar a cabo esta cita anual de la música. Un encuentro donde Viena, Austria, ha sido la elegida para convertirse en el escenario principal. De esta manera, las delegaciones de 35 países se reunirán para presentarle al mundo sus apuestas musicales.

Asimismo, tal y como se ha podido saber, las galas comenzarán en riguroso horario prime time. De esta manera, la gala final, la correspondiente al 16 de mayo, se emitirá a partir de las 21:00 h (una hora antes en las islas Canarias). Un encuentro donde se cerrará la edición y se proclamará al nuevo país ganador.

Participantes de ‘Eurovisión 2026’

Como citábamos anteriormente, este 2026 serán 35 los países que participarán en Eurovisión 2026. Por ello, realizamos un breve repaso de la lista oficial de países confirmados. Eso sí, respecto al Big Five, es decir, los países que pasan directamente a la final, solamente hay ausencia de España.

Albania

Alemania (Big Five)

Armenia

Australia

Austria

Azerbaiyán

Bélgica

Bulgaria

Chequia

Chipre

Croacia

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia (Big Five)

Georgia

Grecia

Israel

Italia (Big Five)

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Malta

Moldavia

Montenegro

Noruega

Polonia

Portugal

Rumanía

San Marino

Serbia

Suecia

Suiza

Reino Unido (Big Five)

Ucrania

¿Quién ganó ‘Eurovisión 2025’?

Como es bien sabido por los fans de Eurovisión, el país ganador es el encargado de convertirse en el anfitrión del siguiente año. De esta manera, el pasado 2025, el ganador de la 69.ª edición fue Austria. El país conquistó al mundo con la propuesta de JJ y su tema Wasted Love. Una victoria que llegaba once años después del triunfo de Conchita Wurs.

En el caso de España, nuestro país eligió a Melody como su representante oficial. De esta manera, la cantante entonó para toda Europa su icónico Esa Diva. Una canción espectacular, pero que, lamentablemente, no convenció a los expertos. Por ello, España quedó posicionada en el puesto 24 de 26 participantes.