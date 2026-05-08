Qué es Eurovisión: cómo funciona, en qué consiste y cómo van las votaciones

El mes de mayo siempre trae consigo la emisión de uno de los festivales más famosos y conocidos de la televisión: Eurovisión. El popular certamen comenzó a dar sus primeros pasos en 1956 y, desde entonces, no ha dejado de emitirse. Y es que, poco a poco y con el paso del tiempo, su popularidad y reconocimiento entre el público global ha crecido notablemente. De hecho, en el 2015, el certamen musical fue premiado con el récord Guinness a la competición musical televisiva más longeva del mundo. Un hito arrollador y que este 2026 quedará patente con la celebración del 70 aniversario.

Eurovisión es un éxito asegurado, de eso no cabe duda. Para los participantes es un escaparate muy importante para darse a conocer a nivel internacional. Y es que, gracias al festival, artistas como ABBA, Céline Dion, Måneskin, Julio Iglesias, Olivia Newton-John, Loreen y T.A.T.U. han logrado darse a conocer mucho más. Una experiencia única para el artista que nunca deja indiferente. Eso sí, aunque este 2026 España no participará, el formato continúa con su emisión. Será la primera vez desde su debut que España no se presente, por lo que no hay representante español en el programa. Pero, dadas las circunstancias, ha sido una medida muy acertada por parte de RTVE.

¿Qué es ‘Eurovisión’?

Eurovision Song Contest es un concurso donde numerosos países de Europa, principalmente, envían a un artista representante para defender su canción frente a todo el mundo. En ocasiones se invita a algún país no perteneciente a la UER, es decir, la Unión Europea de Radiodifusión. De hecho, esto ha sucedido con Australia. La canción que más votos tenga es la ganadora. Por lo tanto, el representante ganador convierte a su país en el anfitrión del siguiente año y, con ello, el concurso se celebrará en dicho territorio.

Se realiza un proceso de selección previo antes de la gala final, que es la más vista y la emitida a nivel internacional. Pues, solamente los mejores candidatos logran hacerse con su plaza este último día. Eso sí, en Eurovisión hay una organización que se llama el Big Five. Los países de Italia, Reino Unido, Francia, Alemania y España pasan directamente a la gala final del programa por pertenecer a este grupo. Y es que cumplen una serie de requisitos muy concretos, entre ellos, abonar una importante cantidad de dinero para la realización del certamen. Debido a ello, la organización les concede un trato especial.

¿Cómo es el sistema de votación en ‘Eurovisión’?

Debido a que España no participa este 2026, no habrá un sistema de votación realizado por el televoto nacional. Pero, como era de esperar, tampoco habrá votaciones del jurado de expertos. Para poder votar desde España será necesario acudir a la página web de www.esc.vote y votar desde allí, obteniendo un máximo de 10 votos por persona.

Estos votos formarán parte de los votos «del resto del mundo», pues se sumarán a los realizados por otros países no participantes. Para los países que sí participan, los votos son un 50% del jurado profesional y el otro 50% del público por el televoto. Así pues, se suma todo y el candidato con más votos se convierte en el ganador de Eurovisión.