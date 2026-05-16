Eurovisión 2026: así es como Israel entrena a sus cantantes para que no se dobleguen ante los abucheos

Este 16 de mayo se ha celebrado la gran final de Eurovisión 2026 en Viena, con Israel como centro de atención después de que España, junto a Irlanda, Eslovenia, Países Bajos e Islandia, abandonaran el certamen musical por la participación del país hebreo en pleno conflicto con Gaza. En las semifinales se pudieron escuchar abucheos durante la actuación del cantante Noam Bettan. Eso sí, Israel lleva tiempo entrenando a sus representantes para que no se dobleguen ante cualquier tipo de reacción por parte del público.

Israel en Eurovisión 2026

Noam Bettan, de 28 años, es hijo de inmigrantes franceses, creció en la ciudad de Ra’anana y comenzó a formarse artísticamente tras completar su servicio militar en las Fuerzas de Defensa de Israel. El artista se hizo popular tras imponerse en el reality HaKokhav HaBa, en el que logró convencer al público y al jurado, logrando ir a Eurovisión, algo que ya intentó con 17 años, sin éxito.

Battan participará en Eurovisión 2026 con la canción Michelle que incluye letras en hebreo, francés e inglés. El representante de Israel se presenta con una canción sobre el amor. Más concretamente, sobre un amor acabado, hasta tóxico. Uno de esos que duelen, pero de los que se consigue aprender mucho.

Abucheos contra Israel

Desde el 2023, los abucheos han sido una constante en las participaciones de Israel en Eurovisión.

La semifinal de Bettan el martes estuvo marcada por abucheos y al menos un grito de «Palestina Libre» cuando Bettan comenzó a cantar su desafiante canción de amor. Usuarios de internet que escucharon grabaciones de teléfonos móviles captaron estos abucheos, pero la transmisión oficial no los incluyó.

La actuación de Bettan el martes también incluyó un cántico de «¡Alto al genocidio!» por parte de una persona del público al comienzo del espectáculo; esta persona fue expulsada junto con otras tres por supuesta «conducta disruptiva».

ORF, la cadena austriaca que transmitió el programa, decidió no utilizar oficialmente la tecnología anti-abucheos para los telespectadores, la cual sí se implementó la última vez que Viena fue sede del concurso hace once años. Esta tecnología es bastante polémica, ya que muchos consideran que distorsiona la realidad de una actuación, pero sus defensores creen que disuade las interrupciones.

Así entrena Israel a sus cantantes

Noam Bettan ha confesado, según informa Hollywood Reporter, que ha pasado meses ensayando con abucheos simulados para no doblegarse ante cualquier cosa que pueda pasar. Esta práctica no es la primera vez que se utiliza. En 2025 Yuval Raphael, admitió que se había preparado su actuación mientras que su propio equipo la insultaba.