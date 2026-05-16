Horario del Sevilla – Real Madrid: cuándo es y por qué canal de TV ver en directo y gratis en vivo online el partido de la Liga

Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el Sevilla - Real Madrid de la Liga El Ramón Sánchez Pizjuán acoge un Sevilla - Real Madrid, que es un clásico del fútbol español y que es de la jornada 37 El Real Madrid no se juega nada y el Sevilla espera poder lograr la permanencia matemática

El Real Madrid y el Sevilla se preparan para ofrecer un buen espectáculo en este tramo final de la temporada. A pesar de no jugarse nada, el conjunto de Concha Espina visita el Ramón Sánchez Pizjuán para intentar sacar los tres puntos y mejorar su imagen tras esta temporada, aunque tendrá un encuentro complicado, ya que los hispalenses se están jugando la permanencia. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en la jornada 37 de la Liga.

Horario Sevilla – Real Madrid: cuándo es el partido de la Liga

El Real Madrid se enfrenta al Sevilla en el partido que corresponde a la jornada 37 y que se jugará en el Ramón Sánchez Pizjuán. Los futbolistas entrenados por Álvaro Arbeloa consiguieron ganar hace unos días ante el Oviedo por 2-0 en el Santiago Bernabéu y ahora afrontan su última salida de la temporada para jugar contra un rival histórico como es el club hispalense. El conjunto de Nervión, por su parte, se juega muy poco, aunque es cierto que matemáticamente podría descender, pero también jugar en Europa.

A qué hora es el partido de la Liga Sevilla – Real Madrid

La Liga programó este apasionante Sevilla – Real Madrid de la jornada 37 del campeonato liguero español para este domingo 17 de mayo. El organismo que preside Javier Tebas ha fijado el horario del inicio de este encuentro entre hispalenses y madridistas en el horario de las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y forma parte de esta jornada unificada. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa de este choque entre los aficionados para que este duelo pueda arrancar de manera puntual en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Dónde ver el Sevilla vs Real Madrid en directo gratis por TV online y en vivo

Los dos medios de comunicación que poseen los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los encuentros que se disputen en el campeonato nacional de nuestro país fueron Movistar+ y Dazn. Este Sevilla – Real Madrid correspondiente a la jornada 37 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Habría que recordar que este canal es de pago y es necesaria una suscripción para disfrutar de todo lo que suceda en este apasionante choque en el Sánchez Pizjuán. Esto significa que este partidazo no se podrá ver en abierto ni gratis por la TV.

Los hinchas del conjunto andaluz, del cuadro madridista y los seguidores del campeonato nacional de España deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Sevilla – Real Madrid de la jornada 37 de la Liga a través de la aplicación de Dazn. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero recordamos que este operador ofrece a todos sus clientes la posibilidad de acceder con un ordenador a su página web para disfrutar de todo lo que suceda en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Además, como es habitual, en la web de DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que ocurra en este clásico del fútbol español que cayó en la jornada 37 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Sevilla – Real Madrid, al igual que el resto de los partidos, y una vez acabe el encuentro publicaremos la crónica de los de Chamartín. También compartiremos con todos los lectores de OKDIARIO las reacciones de los protagonistas que nos lleguen desde el Ramón Sánchez Pizjuán.

Dónde escuchar por radio en directo el Sevilla – Real Madrid

Por otro lado, todos aquellos aficionados de estos dos equipos míticos de nuestro país que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este choque de la jornada 37 de la Liga deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca y RNE conectarán con el Sevilla – Real Madrid para narrar el minuto a minuto de lo que suceda en el Ramón Sánchez Pizjuán.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Sevilla – Real Madrid

El Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, situado en el barrio de Nervión, será el escenario donde se celebrará este vibrante Sevilla – Real Madrid de la jornada 37 de la Liga. Este recinto deportivo fue inaugurado en 1958 y, sin duda, es uno de los campo de nuestro país con más magia y ambiente, aunque es cierto que la entidad hispalense no atraviesa una buena época deportiva. Tiene aforo para algo menos de 44.000 espectadores, pero aún así se espera un gran ambientazo este domingo.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Sánchez Martínez para que dirija la contienda Sevilla – Real Madrid de la jornada 37 de la Liga. Trujillo Suárez será el responsable de revisar todas las acciones polémicas en el VAR para, si lo considera necesario, avisar a su compañero para que se acerque al monitor a revisar la jugada en cuestión a la pantalla que se localizará en la banda del Ramón Sánchez Pizjuán, entre los banquillos de ambos equipos.