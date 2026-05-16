El CTA coloca a uno de los promotores del sindicato que denuncia a Florentino para arbitrar el Sevilla – Madrid

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha elegido a José María Sánchez Martínez como árbitro del partido Sevilla – Real Madrid de la penúltima jornada de Liga. Sánchez Martínez es uno de los promotores del sindicato AESAF, que denunció este viernes a Florentino Pérez y pidió al Comité que le abrieran un expediente por sus críticas contra el arbitraje.

Un día después de esa petición, el CTA pone en el encuentro del Real Madrid ante el Sevilla a un árbitro que es promotor de ese sindicato, que a su vez está liderado por González Fuertes. Si bien el equipo blanco ya no se juega nada en este duelo ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, el CTA de Fran Soto ni se esconde y coloca ahora a Sánchez Martínez como árbitro principal de ese encuentro. En el VAR estará Trujillo Suárez.

Sánchez Martínez, un árbitro ya clásico en Primera División con experiencia en grandes partidos a nivel nacional e internacional, viene de dirigir el Alavés – Barcelona del pasado miércoles tras sufrir un leve castigo por cometer dos errores en el Levante – Sevilla.

Será la 43ª vez que Sánchez Martínez pite al Real Madrid. La última vez fue en la jornada 30, el 4 de abril, en la derrota del equipo de Arbeloa ante el Mallorca. En el total, el Real Madrid ha ganado 25 partidos con él, ha empatado nueve y ha perdido ocho. Cabe recordar además que Sánchez Martínez es un ‘negreiro’ y el propio colegiado reconoció que fue Negreira quien le llamó para darle una de las grandes noticias de su vida, el ascenso a Primera como árbitro.

También es el colegiado que hizo de portavoz del CTA en varias ocasiones difíciles, en la época de Medina Cantalejo, como el caso Negreira o recientemente el victimismo por las críticas arbitrales del Real Madrid. Por su parte, en el VAR de este Sevilla – Real Madrid estará Trujillo Suárez.

El Real Madrid juega este domingo a las 19:00 horas ante el Sevilla. El encuentro se disputa en el horario unificado de la penúltima jornada, con otros ocho partidos a la vez. El Real Madrid no se juega nada -será segundo haga lo que haga en los dos partidos que quedan-, pero el Sevilla sí, ya que pelea por una salvación que tiene prácticamente firmada, pero no segura.