Elecciones en Andalucía en mayo de 2026: fechas clave, candidatos, voto por correo y plazos

El 17 de mayo de 2026 se celebran las elecciones al Parlamento de Andalucía. las cuáles, se activaron a finales del pasado mes de marzo, cuando Juanma Moreno firmó la disolución del Parlamento. Desde ese momento, el proceso electoral entróen su dinámica habitual, con las fechas que se van encadenando y partidos que empiezan a moverse de modo que en nada arranca la campaña electoral y conviene tener claras esas fechas, quienes son los candidatos o cómo se puede votar por correo.

Comenzando por lo que se vota, debemos tener claro que ese día lo que se va a elegir en las urnas es la composición del Parlamento de Andalucía. Son 109 escaños que se reparten entre las ocho provincias y que, después, determinan quién puede formar gobierno en la comunidad. Para quienes no lo sepan, el sistema es indirecto de modo que primero se eligen los diputados y, una vez constituida la Cámara, se abre el proceso de investidura. Es en ese momento cuando los grupos parlamentarios negocian y presentan candidato para presidir la Junta de Andalucía. Y para salir elegido hace falta alcanzar la mayoría absoluta, que está en 55 diputados. Si ningún candidato logra ese apoyo en primera votación, se abre un nuevo escenario en el que pueden producirse acuerdos entre partidos.

Los principales candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

Antes de ver las fechas clave de estas elecciones, conviene tener claro cuáles son los candidatos. Comenzamos por el Partido Popular que vuelve a situar como cabeza de lista a Juanma Moreno, que es el actual presidente de la Junta desde 2019, y que aspira a continuar al frente del Gobierno andaluz siendo además el favorito de las encuestas.

Por el PSOE concurrirá María Jesús Montero, que en los últimos años ha formado parte del Ejecutivo central, siendo vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de Hacienda. En el caso de Vox, la candidatura la encabeza Manuel Gavira, portavoz del grupo parlamentario en Andalucía durante la pasada legislatura. Antonio Maíllo por su parte la coalición de izquierda Por Andalucía, con presencia previa en la política autonómica, mientras que Adelante Andalucía estará representada por José Ignacio García, que ejerce actualmente como portavoz del grupo en el Parlamento.

Fechas clave del calendario electoral

El proceso electoral de las elecciones andaluzas de 2026 se articula en torno a una serie de fechas que conviene tener claras para no perder ningún plazo relevante.

23 de marzo de 2026: firma del decreto de disolución del Parlamento y convocatoria electoral.

firma del decreto de disolución del Parlamento y convocatoria electoral. 24 de marzo de 2026: publicación oficial y arranque del proceso.

publicación oficial y arranque del proceso. 8 al 13 de abril de 2026: presentación de candidaturas ante las juntas electorales.

presentación de candidaturas ante las juntas electorales. 20 de abril de 2026: proclamación de candidaturas.

proclamación de candidaturas. 1 de mayo de 2026: inicio de la campaña electoral.

inicio de la campaña electoral. 15 de mayo de 2026 : final de la campaña.

: final de la campaña. 16 de mayo de 2026: jornada de reflexión.

jornada de reflexión. 17 de mayo de 2026: votación.

votación. 21 de mayo de 2026: escrutinio general.

escrutinio general. 11 de junio de 2026: constitución del nuevo Parlamento de Andalucía.

Cómo votar por correo

Para quien no pueda acudir a votar ese domingo, el voto por correo sigue siendo la alternativa más utilizada, aunque es importante que no nos despistemos con las fechas. El plazo para solicitarlo está abierto hasta el 7 de mayo en cualquier oficina de Correos. Es un trámite que debe hacerse de forma presencial y con identificación, ya sea DNI, pasaporte o permiso de conducir.

Una vez solicitada la documentación, esta se envía al domicilio del votante. A partir de ese momento, hay que elegir la papeleta, introducirla en el sobre correspondiente y enviarla por correo certificado. El plazo para hacerlo termina el 13 de mayo. Aunque puede parecer que hay tiempo suficiente, en la práctica muchos votantes apuran y ahí es donde suelen surgir problemas.

Voto desde el extranjero

Si el elector se encuentra fuera de España, el proceso es algo distinto, aunque el objetivo es el mismo. Los residentes en el extranjero inscritos en el censo correspondiente reciben la documentación en su domicilio y pueden emitir su voto por correo o depositarlo en urna en el consulado durante los días habilitados. En el caso de quienes están fuera de forma temporal, es necesario realizar un trámite previo en el consulado para poder participar en la votación.

Más de seis millones de personas llamadas a votar

En total, más de 6,8 millones de andaluces están llamados a participar en estas elecciones autonómicas. De ellos, una parte importante reside fuera de España, pero también tiene derecho a voto. Además, este año se incorpora un número significativo de nuevos votantes. Cerca de 370.000 personas podrán participar por primera vez tras haber alcanzado la mayoría de edad en este periodo.

A partir de aquí, el foco se mueve hacia la campaña electoral que comienza el 1 de mayo y que concentrará buena parte de la atención en las próximas semanas hasta la jornada de reflexión el día antes de las elecciones. Y como ocurre en cada convocatoria, uno de los factores determinantes será la participación. El número de votantes que acuda a las urnas el 17 de mayo puede acabar siendo decisivo en el resultado final.