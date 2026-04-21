Cómo votar por correo en las elecciones de Andalucía del 17 de mayo de 2026

Andalucía se prepara para vivir una de las elecciones más importantes de su historia el próximo 17 de mayo de 2026. Una fecha que ya está en el calendario de muchos y que puede hacernos descubrir que tenemos un compromiso o, simplemente deberemos votar por correo en lugar de presencialmente. En un territorio en pleno movimiento o con personas que trabajan fuera de él o simplemente, disfrutan de su tiempo libre con planes ya hechos en un fin de semana de primavera.

Los motivos de este voto por correo pueden ser varios, pero siempre es una posibilidad que tenemos. Un problema de salud que nos impide estar ese día o quizás una previsión de lo que pueda pasar, nos podemos adelantar a ese día y emitir ya el voto para que no se escape uno de nuestros derechos más básicos. El hecho de votar por correo requiere de unos pasos que nos aseguran una correcta emisión del voto que será recibido en la mesa electoral el día de las votaciones, contando como uno más en este proceso electoral de vital importancia para la comunidad y para España.

Las elecciones de Andalucía del 17 de mayo de 2026

Todas las elecciones son importantes, ejercemos el derecho a elegir a las personas que nos van a gobernar durante los próximos años. Sin duda alguna, estaremos ante una serie de cambios que pueden llegar para darnos una serie de elementos que serán esenciales.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y lo hace de una forma importante. El derecho a ejercer nuestro voto es algo que no podemos dejar pasar y hacerlo con previsión es una forma de ser responsable con unas elecciones que pueden ser claves para Andalucía y el resto de España.

El voto por correo es una manera de alentar el trabajo, ante una temporada quizás de compromisos sociales, laborales y personales que pueden impedirnos estar pendientes de este acto tan importante. Si estás pensando en ejercerlo, aunque no sabes bien cómo funciona, te damos todos los plazos y procedimientos que necesites, para poder votar desde cualquier lugar, en un voto por correo que te permitirá decidir el futuro de Andalucía estés donde estés o tengas los planes que tengas para este día.

Así es cómo debes votar por correo en estas elecciones

Tal y como explican desde la web de Correos lo primero que debemos tener en cuenta son los plazos: «Los electores que decidan votar por correo pueden solicitar hasta el día 7 de mayo de 2026 (inclusive) el certificado de su inscripción en el Censo Electoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La obtención de este certificado es requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia y puede solicitarse por vía telemática a través de la web www.correos.es o presencialmente en cualquier oficina de Correos de España».

Hay dos formas de solicitar el voto por correo que debemos tener en cuenta, una es físicamente si tenemos una oficina cerca o si no queremos o no podemos ir a alguna de ellas:

Solicitud de voto por correo telemática. Los electores pueden solicitar su voto a través de la web de Correos (www.correos.es), sin tener que acudir en persona a una oficina postal. En este modelo de solicitud, que evita desplazamientos, el interesado debe acreditar su identidad mediante autenticación y firma electrónica, aceptándose como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria en su lista de prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza o el DNI electrónico (DNI-e).

Solicitud de voto en oficinas. La solicitud de voto por correo puede realizarse en todas las oficinas de Correos de España. Esta petición debe ser realizada personalmente por cada elector, salvo en caso de enfermedad o discapacidad –acreditada mediante certificación médica oficial- que le impida la formulación personal de dicha petición. En este caso, puede ser presentada en nombre del elector por otra persona autorizada notarial o consularmente.

Los siguientes plazos que debemos tener en cuenta una vez hayamos ejercido este voto: «Correos entregará las solicitudes recibidas en las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Andalucía, quienes enviarán a los solicitantes, a partir del 27 de abril de 2026, la documentación necesaria para que puedan ejercer el voto por correo. Se recuerda a las personas que soliciten el voto por correo que esa documentación la recibirán en la dirección que indiquen en la solicitud, que no tiene por qué coincidir con su domicilio habitual. El plazo de depósito del voto por correo finalizará el 13 de mayo de 2026».