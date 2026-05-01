¿Te toca mesa electoral en Andalucía 2026? Consecuencias legales y multas por no presentarse

A medida que se acercan las elecciones autonómicas en Andalucía, empieza a repetirse una escena bastante habitual en muchas casas y no es otra que la de alguien abriendo la carta en la que se le comunica que forma parte de una mesa electoral para los comicios que se celebran el 17 de mayo. Es decir, que todavía quedan días, pero en el caso de que esa persona tenga que alegar no poder estar en la mesa, es mejor que lo haga cuanto antes ya que hay que tener cuidado si uno decide no presentarse.

Lo que va a suceder en apenas un mes no sólo será un día de votaciones, sino que para miles de personas, será una jornada larga desde primera hora de la mañana hasta el final del recuento. Y es ahí donde aparecen las dudas para muchos de los que reciben la famosa carta en la que se les informa que les ha tocado estar en una de las mesas electores de las elecciones de Andalucía, sobre todo cuando coincide con trabajo, viajes o cualquier otro compromiso ya cerrado. Puede que muchos piensen que no pasa nada si no van o que nadie se va a dar cuenta si faltan pero lo cierto es que no presentarse sin más no suele ser buena idea y puede tener consecuencias en algunos casos bastante preocupantes.

¿Te ha tocado mesa electoral en las elecciones de Andalucía? Mucho cuidado con no presentarse

Las elecciones han sido convocadas por el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, y ese día se decidirá la composición del Parlamento autonómico. Pero para que todo funcione, cada mesa electoral tiene que estar formada y operativa desde el inicio. Pero los ciudadanos que forman parte de esas mesas no se ofrecen voluntarios, sino que son elegidos por sorteo y, una vez designados, pasan a tener una responsabilidad concreta durante esa jornada. Es decir que no es algo opcional. La notificación tiene carácter obligatorio y, salvo que exista un motivo justificado, hay que acudir.

Qué hacer si realmente no puedes ir

Ahora bien, no todas las situaciones son iguales. Puede haber motivos de peso que impidan estar ese día en el colegio electoral. En esos casos, la ley permite presentar una alegación. Eso sí, no vale con decir que no es buen momento o que coincide con otros planes. La Junta Electoral de Zona exige que la causa esté justificada y documentada. Problemas médicos, situaciones familiares graves o determinadas obligaciones laborales pueden ser válidos, pero hay que acreditarlos.

El plazo empieza desde que se recibe la notificación. Y si el problema aparece más adelante, todavía hay margen: se puede avisar hasta 72 horas antes del día de la votación. Si ocurre algo después de ese límite, la comunicación debe hacerse de inmediato.

Qué pasa si no me presento

Otra cosa muy distinta es no acudir sin dar explicaciones. Es una situación que se repite más de lo que parece. Personas que no responden a la notificación, que la dejan pasar o que confían en que no va a pasar nada, pero lo cierto es que sí que pasa ya que Ley Orgánica del Régimen Electoral General es bastante clara en este punto. Los miembros de mesa, incluidos los suplentes, que no se presentan o abandonan sus funciones sin causa justificada pueden enfrentarse a sanciones.

No es un aviso sin consecuencias. La norma contempla incluso penas de prisión, que pueden ir de tres meses a un año. En la práctica, lo más frecuente son multas económicas, pero tampoco son cantidades menores. En los últimos procesos electorales se han visto sanciones que van desde unos 360 euros hasta cifras bastante más altas, superando los 2.000 euros en algunos casos. Todo depende de la situación económica de la persona sancionada.

Errores que se repiten cada vez

Hay comportamientos que se repiten elección tras elección. Uno de los más comunes es no recoger la notificación o pensar que, si no se firma, no tiene validez. No es así, dado que el procedimiento sigue adelante y la designación se mantiene.

También ocurre que algunos ciudadanos creen que el suplente cubrirá automáticamente su ausencia. Pero ese relevo sólo se produce si se ha comunicado correctamente la imposibilidad de acudir. Y otro error bastante habitual es confiar en que la ausencia pasará desapercibida. Sin embargo, si una mesa no se constituye correctamente, se revisa lo ocurrido y se identifican las responsabilidades.

Más que un trámite incómodo

Formar parte de una mesa electoral en las elecciones de Andalucía ( o cualquier otra) no es agradable para la mayoría. Supone madrugar, pasar muchas horas en el colegio electoral y asumir una tarea que no siempre resulta cómoda, pero es una pieza básica del sistema. Por eso, cuando llega la notificación, lo más prudente es tomárselo en serio desde el primer momento y si hay un motivo para no acudir, hay que comunicarlo. Y hacerlo bien.

Dejarlo pasar o decidir no ir sin más puede parecer una salida rápida, pero suele acabar complicando la situación. Y es que en el fondo, es una de esas obligaciones que no llaman la atención hasta que te toca. Y cuando ocurre, conviene tener claro que no es algo que se pueda ignorar sin consecuencias.