El PP calcula que revalidar la mayoría absoluta de Juanma Moreno en Andalucía dependerá de 15.000 votos

El PP de Andalucía (PP-A) calcula que la mayoría absoluta de Juanma Moreno en las elecciones autonómicas del 17 de mayo puede decidirse por apenas 15.000 votos. El presidente andaluz cree que ese estrecho margen, repartido en los restos de las ocho provincias, marcará si conserva los 57 escaños actuales o si necesitará a Vox para gobernar.

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección tiene la idea de que el resultado electoral estará mucho más ajustado de lo que puede parecer en algunos sondeos. Su cálculo pasa por un escenario en el que el PP vuelva a ser la fuerza más votada, incluso con alrededor de un millón y medio de papeletas y victoria en las ocho provincias, pero sin que eso garantice automáticamente mantener la actual mayoría absoluta.

Moreno cree que la clave no estará sólo en el número total de votos, sino en cómo se distribuyan territorialmente. Según el análisis de los populares andaluces, esos 15.000 sufragios pueden ser determinantes en los restos de cada provincia y provocar una variación importante en el reparto final de escaños. De ese modo, el PP-A podría conservar los 57 diputados actuales, por encima de la barrera de los 55 que marca la mayoría absoluta o, por el contrario, caer hasta 52.

Tanto es así, que el líder popular ha lanzado este martes una advertencia a su electorado para que no dé por hecha la victoria ni se quede en casa el día de las elecciones. Moreno ha insistido en que nadie puede «dormirse en los laureles» ni optar por la abstención si quiere que el PP siga gobernando Andalucía con autonomía y sin ataduras parlamentarias.

El dirigente popular también ha restado importancia al acuerdo entre Izquierda Unida y Podemos dentro de la coalición Por Andalucía. A su juicio, esa unidad de las fuerzas a la izquierda del PSOE no supone una amenaza real para las aspiraciones del PP-A porque, según ha recordado, una fórmula similar ya se produjo hace cuatro años y entonces los populares lograron la mayoría social en Andalucía.

Moreno ha querido además alejarse del escenario que vive el PP en otras comunidades autónomas, como Extremadura, Aragón o Castilla y León, donde ha sido la fuerza más votada pero sin mayoría absoluta y con necesidad de abrir negociaciones con Vox. En ese sentido, ha dicho que no se plantea en este momento tener que pactar con los de Manuel Gavira en Andalucía ni verse obligado a darle una vicepresidencia, porque considera que el PP andaluz sí está en condiciones de alcanzar una mayoría suficiente por sí mismo.

En su intervención, ha defendido que el objetivo de su partido es lograr la confianza necesaria para seguir gobernando en solitario durante cuatro años más. Moreno ha presentado esa opción como la garantía de estabilidad frente a un posible escenario de pactos, bloqueos o dependencia de otras fuerzas, algo que ha vinculado con la situación política que atraviesan otras autonomías y el propio Gobierno central.

Sobre Vox, ha señalado que está «paralizando y bloqueando» la gobernabilidad en varias comunidades. Aunque ha reconocido que esa formación está en su derecho de reclamar presencia en gobiernos autonómicos si sus votos son decisivos, ha añadido que debería hacerlo «con mesura y con sensatez». Incluso ha augurado que si en alguna de esas regiones hubiera que repetir elecciones por la incapacidad de Vox para facilitar gobiernos, eso tendría un coste electoral para ese partido en Andalucía.

Moreno también ha cargado contra el PSOE-A, al que sitúa en su peor momento y sin opciones reales de gobernar la comunidad. Según su diagnóstico, los socialistas sólo aspiran a romper la mayoría del PP, mientras Vox buscaría condicionar al próximo Gobierno andaluz. Frente a ambos, el presidente ha reivindicado para el PP-A un proyecto «tolerante, moderado y de cambio» y ha pedido a los andaluces una mayoría suficiente para seguir gobernando sin depender de nadie.