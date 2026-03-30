El PP citará a Montero por las irregularidades de la SEPI antes de las elecciones andaluzas: «Ganaremos 4-0»

El Partido Popular planea convocar a finales de abril a la ex vicepresidenta y antigua ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que comparezca en la comisión de investigación del Senado que analiza supuestas irregularidades dentro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta citación tendría lugar justo antes del inicio oficial de la campaña de las elecciones andaluzas.

La campaña para las elecciones en Andalucía comenzará el 1 de mayo, con los comicios previstos para el día 17 del mismo mes. En este contexto, el PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, pretende que Montero, quien encabezará la candidatura socialista, acuda a dicha comisión.

Según fuentes del partido, los populares manejan la posibilidad de fijar la comparecencia en los últimos días de abril, coincidiendo con la antesala de la campaña. Hace aproximadamente un mes, tras conocer la intención del PP de citarla, Montero aseguró que acudirá al Senado tantas veces como sea necesario, recordando que ya ha comparecido anteriormente para tratar asuntos relacionados con la SEPI.

Victoria asegurada

En una rueda de prensa en el Senado, la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta, Alicia García, ha pronosticado que su partido será la fuerza ganadora de los comicios en Andalucía a tenor de los datos que recogen las encuestas.

«Lo único que está claro, según las encuestas, es que el Partido Popular va a ganar las elecciones y el Partido Socialista las va a volver a perder. Así que, en principio, parece todo indicar que será 4-0», ha enfatizado, en alusión a las tres citas precedentes en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

En este sentido, ha indicado que los andaluces «tendrán que elegir entre un gobierno «del cambio», de «la estabilidad», de «las certezas» y «de la bajada de impuestos» con Juanma Moreno, y «lo que supone la señora María Jesús Montero, del gran poder», «que es infierno fiscal y tres años en rebeldía constitucional» sin Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Tras asegurar que las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo son «importantes», la dirigente del PP ha reiterado que «el Partido Popular en principio va a ganar. «Eso es lo que esperamos, pero serán los andaluces quienes tengan que hablar en las urnas», ha apostillado.

«Gobierno del cambio»

Al ser preguntada después si el PP se conforma con ganar las elecciones en Andalucía, García ha afirmado que el objetivo de su formación «es ganar, gobernar y dar estabilidad, como ha venido haciendo Juanma Moreno».

«Los gobiernos del cambio de Juanma Moreno han funcionado desde la gestión, la bajada de impuestos, la certidumbre, la estabilidad y el buen hacer. Y eso es lo que queremos, ganar y gobernar», ha finalizado.