El PP fiscalizará las cuentas de RTVE en una comisión de investigación en el Senado

El Partido Popular fiscalizará las cuentas de Radio Televisión Española en una comisión de investigación en el Senado tras detectar «los notorios casos de irregularidades» en la gestión del ente público. Lo ha anunciado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa en la que ha denunciado «la grave instrumentalización» que sufre RTVE.

El PP pretende aclarar «los numerosos indicios de prácticas negligentes», entre otras, las relacionadas con Generación D y el Proyecto Haz. Sobre estos proyectos, ha recordado la portavoz, que la Oficina Europea contra el Fraude ya investiga indicios de irregularidades en la gestión.

El grupo popular también pone el foco en los más de 1,3 millones de euros que RTVE tendrá que pagar en concepto de intereses de demora por no devolver en tiempo y forma los casi 30 millones de euros que el ente público ha sido obligado a devolver por su «incompetencia en la gestión», ha criticado García. «En donde antes había rigor en las cuentas y neutralidad en la gestión, el sanchismo ha impuesto sectarismo, radicalidad y pérdidas millonarias», ha completado.

García cree «incomprensible» que «mientras los bolsillos de los españoles se vacían por la subida de precios y por la asfixia fiscal, RTVE aumenta su presupuesto para comprar obediencia editorial» para emitir «propaganda sanchista» en vez de la «información veraz». Además, ha reprochado a Sánchez que haya «impuesto un modelo de control absoluto con la figura de un administrador único» para construir «una televisión hecha a la medida».

La portavoz popular en el Senado fundamenta el registro de esta nueva investigación en la Cámara Alta porque TVE «ha dejado de ser la televisión pública de todos para ser Tele Pedro» y ha tachado de «preocupante» la estrategia de Sánchez de «ocupar las instituciones del Estado para encastillarse en el poder a cualquier precio».

Los trabajos en la comisión comenzarán en las próximas semanas. Por el momento, fuentes parlamentarias aseguran que la semana que viene se aprobará en el pleno y, posteriormente, se configurará la composición de la mesa de la comisión y los senadores que participarán por cada uno de los grupos políticos con representación.

Sobre los comparecientes, el PP se reserva los nombres y no aclaran si llamarán a comparecer a trabajadores de la Corporación. No obstante, fuentes populares sí reconocen que el presidente del ente público pasará por la comisión «con total seguridad».

El PP fiscaliza a Sánchez en el Senado

Con esta nueva comisión de investigación ya son siete en total las que el grupo popular ha registrado en el Senado para fiscalizar al Gobierno de Sánchez. El viernes la portavoz del grupo popular también anunció una comisión para fiscalizar al Ministerio de Transportes y la situación de la red ferroviaria en España.

A estas dos últimas se une la ya extinta comisión de investigación al CIS por la presidencia de José Félix Tezanos y que a finales de febrero ya se presentaron sus conclusiones. Para el Senado, se está incumpliendo la normativa que regula el Centro de Investigaciones Sociológicas, con la «violación sistemática de los principios de objetividad, neutralidad, imparcialidad y rigor científico».

Actualmente están activas la comisión sobre las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI, la del apagón del 28 de abril, otra sobre la DANA de Valencia y la comisión que investiga la trama Koldo.